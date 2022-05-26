О чём говорили Айсен Николаев с Эльвирой Набиуллиной

Как известно, на днях состоялась рабочая встреча главы Якутии Айсена Николаева с председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной. Сам Айсен Николаев прокомментировал событие предельно кратко: «Основной темой нашей встречи стало обсуждение финансовых инструментов, призванных укрепить поддержку экономики, в том числе предприятий малого и среднего бизнеса».

Однако на деле одним из главных вопросов, как сообщает тгк Якутия 2100 стала просьба главы северной республики о сокращении регламентных сроков рассмотрения Банком России документов об увеличении уставного капитала АКБ «Алмазэргиэнбанк».

Тут надо отметить, что еще 28 апреля республиканским парламентом были приняты изменения в бюджет Якутии, в том числе предусматривающие выделение средств на увеличение уставного капитала Алмазэргиэнбанка на сумму 1.000.000.000 рублей. А чтобы совсем стало понятно, почему в сложнейший санкционный период Госсобрание Ил Тумэн выделяет деньги коммерческому банку, а глава Якутии лично лоббирует его интересы перед самой Эльвирой Набиуллиной, поясним: оппоненты Айсена Николаева совсем не случайно называют Алмазэргиэнбанк «карманным банком» правительства республики. В этом есть нотка зависти, но факт остаётся фактом: согласно справки сайта banki.ru 97,36% акций Алмазэргиэнбанка принадлежат Минимущества Якутии. При докапитализации эта доля вырастет ещё больше. Так как увеличение уставного капитала будет произведено путем размещения дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке в пользу Республики Саха (Якутия) в лице Министерства имущественных и земельных отношений республики.

Вполне естественно, что якутские власти вовсю пользуются «карманностью» своего банка. Так, в период, когда ключевая ставка Центробанка России взлетала до 20%, Алмазэргиэнбанк выпустил на рынок новый продукт «Быстрые меры», по которому местный малый и средний бизнес смог получать кредиты под 8%! Смысл «Быстрых мер» заключается в предоставлении кредитов малым и средним предприятиям, реализующим товары первой необходимости: продукты питания, лекарственные препараты, хозяйственные товары, детские товары, одежду, обувь, бытовую технику, автомобильные запчасти и т.д. Во многом благодаря «Быстрым мерам» Алмазэргиэнбанка уровень инфляции в Якутии остаётся ниже, чем на Дальнем Востоке и России в целом.

Возвращаясь к встрече Айсена Николаева с Эльвирой Набиуллиной, отметим, что смысл просьбы главы Якутии заключался в сокращении процедуры увеличения уставного капитала банка, которая сегодня занимает минимум 6 месяцев, в том числе более 3 месяцев — процедуры самого Банка России. А время нынче горячее. Особенно для климатических условий северной республики, где строительный сезон весьма короток. Ведь дополнительные средства нужны Алмазэргиэнбанку для выполнения целей правительства республики. В частности, речь идёт о том, чтобы с помощью механизма кредитования реального сектора экономики с учетом мультипликативного эффекта, а также предоставления банковских гарантий ввести 2 школы- интерната, пристрои 3-х школ в г. Якутске, школу на 100 мест, 3 детских сада, многоквартирные дома на 3145 квартир для переселенцев из аварийного жилья, отремонтировать и реконструировать дороги общей протяженностью более 100 км. и т.д. Планов по использованию возможностей банка у руководства республики очень много. Не исключено, для их реализации докапитализация уставного капитала Алмазэргиэнбанка потребуется ещё не раз. Надо отметить, Эльвира Набиуллина уже положительно решила просьбу Айсена Николаева. Председатель Банка России сама считает, что в сложившихся обстоятельствах банки страны нуждаются в поддержке со стороны государства. @ykt2100