О чем звонит колокол? Или размышления после выборов

Вот и прошли, так сказать, внеплановые выборы Главы Окружной администрации города Якутска, назначенные в связи с внезапным уходом с должности так называемого «чудо-мэра» Сарданы Авксентьевой, избранной горожанами на протестной волне. Горожане были недовольны муниципальной властью, которая, выражаясь языком вождя мирового пролетариата, была страшно далека от своих избирателей-работодателей и которой были до лампочки права граждан, гарантированные им законом.

Курс деятельности той Администрации был воплощенной в реальность мечтой бюрократа. Это когда административные интересы настолько возвышаются над нормами закона, что меркнет Конституция страны, и закон становится ничто перед инструкцией. Такое явление характеризуется, в основном, одним признаком – оголтелым пиаром, когда чиновники, долженствующие без особого шума работать в кабинетах, исполняя хозяйственные функции, мелькают вместо этого, в основном, на экранах телевизоров, занимаясь, мягко говоря, словоблудием.

Но госпожа Авксентьева, разумеется, ничего не изменила и не могла изменить в таком отношении городской власти к исполнению своих обязанностей – проводить власть горожан во всех аспектах, не считаясь с интересами чиновничества. Она – не чудо, она была, есть и является, так сказать, плотью от плоти бюрократического аппарата, поскольку работала в системе еще со времен Заболева, правда, под другой фамилией.

Уходя, она, как и полагается царственной особе, оставила после себя наследника престола, вероятнее всего, согласовав это дело с партией. Такое отношение в смене власти у нас, в России в настоящее время вовсе не возбраняется, как и должно быть в феодальной стране, отставшей от цивилизованного мира лет, примерно, на двести и в которой по барабану, что выборы связаны с демократией, означающей власть народа.

И вот наследник, которого до этого знало считанное количество горожан, выиграл выборы, восходя во власть. А реакция на это знаменательное событие, в основном, таково.

«Избранный мэр успел заслужить доверие еще будучи заместителем главы Якутска».

«Победа Евгения Григорьева – хорошая системная работа ЕР».

«Наш кандидат уверенно победил – впереди много работы!».

«Единая Россия» — сила, которая действительно работает».

«Это победа – не случайность».

А сам Евгений Григорьев заявил, что «эта победа – наше общее достижение».

Виталий же Обедин грустно подытожил — «приходится признать, что не получилось».

А духовный отец оппозиционной выборной борьбы Владимир Федоров оптимистически воскликнул:

— «Горжусь Якутском! Горжусь Виталием!».

Но меня больше всего заинтересовали выводы некоего эксперта, какой-то молодой женщины, назвавшей три причины победы Евгения Григорьева:

— «Во-первых, Григорьев вышел к избирателям с детально проработанной программой, одновременно амбициозной и реалистичной – она выгодно смотрелась на фоне популистских заявлений других кандидатов. Он грамотно использовал свои преимущества – прежде всего, успешный опыт работы в системе ЖКХ и дорожного строительства.

Второй причиной популярности кандидата стала поддержка со стороны целого ряда знаковых фигур якутской политики. В частности, Григорьевуудалось привлечь на свою сторону таких «тяжеловесов», как глава региона Айсен Николаев и экс-мэр города Сардана Авксентьева. Их влияние позволило объединить под общим началом как провластно настроенных горожан, так и многих из тех, кто придерживается скорее оппозиционных взглядов.

Третьим немаловажным фактором стала очень активная избирательная кампания Григорьева – по имеющейся информации, он успел провести больше двух сотен встреч с горожанами, что в разы превышает интенсивность работы с избирателями со стороны его конкурентов», — подчеркивает Кислицына.

По мнению политолога, победа Евгения Григорьева, декларирующего готовность ставить интересы хозяйственного и инфраструктурного развития города выше политических соображений, послужит добрую службу горожанам, успевшим за последние годы устать от чрезмерной политизации».

Какая программа?! Притом детальная?! Кто читал?

Какие, япона мать, знаковые фигуры якутской политики? Это те, которых горожане ругают, на чем свет стоит – посмотрите форумы и сайты? Особенно Авксентьеву, которая, считают горожане, не оправдала надежд своих избирателей.

Какая, к черту, активная избирательная кампания, когда кандидат отказывается от публичных дебатов?

И кто слышал, что Евгений Григорьев декларировал готовность ставить интересы хозяйственного и инфраструктурного развития города выше политических соображений, если его самого всего за несколько месяцев до этого знала пара десятков граждан?

Простите, все это, считаю – наукообразная ерунда на постном масле.

Уважаемые дамы и господа! Посмотрите на самого грозного оппонента кандидата от власти. Разрыв между ним и Евгением Григорьевым, на стороне которого работала вся мощная административная машина, составляет всего 3340 голосов – ничтожное количество для города Якутска, позор для чиновника, исполнявшего обязанности мэра, если учесть, кто ему противостоял, позор партии – чести, уму и совести нашей эпохи. Посмотрите еще и на процент проголосовавших – 10% избирателей.

Виталий Обедин – журналист. Возможно, способный, но я не являюсь его поклонником, считая, что он – немного поверхностный. Как человека я его тоже не знаю, но, полагаю, что он гражданин – нормальный, поскольку все-таки следует признать направленность его публикаций – это либеральность, желание справедливости и чтобы власть была демократична.

Это хорошие человеческие качества, и думаю, что он на посту мэра был бы не хуже кого-либо, во всяком случае, «чудо-мэра», возможно, даже лучше.

Однако этот кандидат, насколько я знаю, ни одного дня не работал на хозяйственной работе, то есть, не имеет никакого опыта хозяйственного руководителя, не занимал какую-либо должность в органах государственной власти. Такой претендент на пост главы столицы республики во времена, все же, настоящих выборов, когда с мнением народа считались, и фальсификация была явлением редким, не что не выдвинулся, но даже не думал бы об этом.

Между тем, именно, полагаю, отсутствие такого, все же, необходимого опыта помешало ему нащупать самые болевые точки общества, чтобы за ним пошла гораздо бОльшая масса избирателей.

Тем не менее, он отстал от врио мэра всего на несколько тысяч голосов, что является для власть имущих весьма тревожным сигналом.

И в его поражении национальная принадлежность, хотя, безусловно, какое-то значение имела, все же, полагаю, не сыграла определяющую роль, поскольку, как я знаю, много якутов проголосовало за него.

Виталий Обедин для множества горожан, пришедших голосовать, независимо от их национальности, стал воплощением того кандидата, чье избрание означало бы исполнение надежд горожан на перемены. На избавление от обюрократившейся Окружной администрации, которая отгородилась в повседневной жизни от своих избирателей электронными замками и пропускной системой, воспринимая их не как своих работодателей, чью волю должна исполнять, а как докучливых посетителей, мешающих исполнять директивы.

Виталий Обедин явился на этих выборах как образ такого оппозиционного кандидата, который мог разгромить кандидата от власти, несмотря на весь административный ресурс, с таким перевесом, что ни у кого не осталось бы сомнений в этой победе.

И ведь такой кандидат придет. Обязательно.

Вот о чем, как я думаю, звонит колокол. Вот какой знак дает явление предтечи. И об этом следовало бы задуматься муниципальной власти, конкретным личностям, ее представляющим, и начать менять свое отношение к своим избирателям, считаться с их правами, гарантированными Основным законом страны.

Особенно перемен требует соблюдение жилищных прав граждан, которых годами не переселяют из аварийных домов, грозящих обрушиться, ссылаясь на исполнение каких-то обязательных программ, и тех, чьи дома сгорели в подозрительных пожарах, и они безуспешно обивают пороги чиновников.

Таково мое личное мнение.