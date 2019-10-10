Что обсудили в Ил Тумэне?

В Госсобрании (Ил Тумэн) 10 октября 2019 года состоялся круглый стол под руководством председателя постоянного комитета по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Владимира Прокопьева «О развитии системы особо охраняемых природных территорий Республики Саха (Якутия)».

Участие приняли народные депутаты республики, представители профильных министерств и ведомств, главы районов и наслегов.

Основную информацию о развитии системы особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в регионе представил заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Николай Додохов.

Замминистра подчеркнул, что создание благоприятных, экологических условий для жизни и здоровья населения, сохранение и восстановление ее природной среды, охрана уникальных арктических и северных экосистем всегда были одними из приоритетных задач Правительства Республики Саха (Якутия).

Он напомнил, что активное развитие современного заповедного дела на территории Якутии началось с 1994 года. В том году, первым на территории Российской Федерации, вышел исторический указ первого Президента Республики Саха (Якутия) Михаила Николаева «О мерах по развитию особо охраняемых территорий», который заложил обязательства региона перед мировым сообществом о сохранении и резервировании не менее 20% своей площади для будущих поколений.

Затем была утверждена схема создания сети охраняемых резервных территорий до 2000 года. Другим указом президент республики объявил национальным достоянием 26 озер Якутии, имеющих особую эстетическую, научную и социально-экономическую ценность. В феврале 1995 года был создан первый в республике Национальный природный парк «Ленские столбы», в 1996 году – остальные природные парки.

В 2014 году Главой Республики Саха (Якутия) Егором Борисовым была поставлена задача – довести площадь особо охраняемых природных территорий до 1 млн кв. км. На сегодня эта задача уже выполнена. 27 сентября 2018 года Главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым издан указ «Об экологическом благополучии Республики Саха (Якутия)», которым поручено поддержание общей площади особо охраняемых природных территорий в Республике Саха (Якутия) не менее 1,1 млн кв. км.

Система ООПТ Якутии постоянно совершенствуется. Республикой проведена масштабная работа по расширению сети ООПТ, которая на сегодняшний день занимает 1 162 207, 9 кв. км, или 37,7% территории региона. Созданная система особо охраняемых природных территорий в Республике Саха (Якутия) является региональной частью сети ООПТ Российской Федерации. Она объединяет в единую сеть федеральные государственные природные заповедники, заказники, ООПТ республиканского уровня (природные парки, региональные заказники, ресурсные резерваты, охраняемые ландшафты, памятники природы, уникальные озера) и целый ряд категорий ООПТ местного – муниципального значения.

С целью образования единой арктической сети ООПТ по арктическому побережью республики в 2013 году были образованы 3 ресурсных резервата местного значения. Сегодня под особую охрану взято все арктическое побережье республики, занимающее 246,9 тыс кв. км земель, протяженность составляет 4,5 тыс км.

Как сообщил Николай Додохов, разделение на зоны традиционного природопользования и абсолютного покоя является характерной чертой ООПТ Якутии, что обуславливается гибкой системой охраны для развития традиционного природопользования, поддержки образа жизни коренных народов: сенокошения, коневодства, оленеводства, охоты и рыбалки.

Сегодня проводится огромная работа по повышению статуса наиболее ценных и уникальных ООПТ республиканского значения до федерального. В 2018 году созданы первые на территории Якутии Национальный парк «Ленские столбы» и государственный природный заказник федерального значения «Новосибирские острова». В соответствии с Концепцией развития системы ООПТ федерального значения и в рамках паспорта «Сохранение биологического разнообразия и развития экологического туризма» национального проекта «Экология» начаты работы по созданию заповедников «Медвежьи острова», «Большое Токко», Национального парка «Кыталык», а также государственного природного заказника «Лаптевоморский».

Участники круглого стола поддержали информацию докладчика, отметив вместе с тем необходимость усовершенствования деятельности по созданию, управлению, функционированию и развитию ООПТ республики, организованной на сегодня. В ходе обсуждения прозвучал ряд предложений.

В частности, председатель постоянного комитета Госсобрания (Ил Тумэн) по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации Юрий Николаев предложил правительству РС (Я) рассмотреть возможность установления ежегодной материальной помощи (гранта) охотпользователям, родовым общинам, проводящим на своей территории действенные меры по охране ресурсов животного мира ООПТ, развитию экологического туризма. Главам муниципалитетов парламентарий предложил актуализировать проблему и усилить работу по охране ООПТ местного значения, а профильному министерству – заключить с ними соглашения о взаимодействии по охране ресурсов животного мира ООПТ республиканского и местного значений.

Председатель постоянного комитета по государственному строительству и законодательству Алексей Еремеев на примере жителей Тюбятского наслега Намского улуса, чья территория на 90% находится в рамках границ Белоозерского резервата, поднял проблему выделения местному населению охотничьих лицензий. Он призвал искать индивидуальное и более лояльное решение в вопросах охоты по отношению к тем людям, чья жизнь и хозяйственная деятельность протекает на особо охраняемых территориях.

Председатель Контрольного комитета Евгений Перфильев предложил изучить вопрос о возможном увеличении территорий зон «абсолютного покоя». Депутат также считает необходимым систематизировать работу с общественными инспекторами и пересмотреть методику выдачи лицензий на массовые виды охоты, в частности – на водоплавающую дичь, на территориях ООПТ.

Председатель постоянного комитета по селу и аграрной политике Андрей Находкин, в свою очередь, считает важным информирование населения, а также активное вовлечение местных жителей в работу властей.

«Вопросы ООПТ республиканского и местного значения, а также проведения геологоразведочных работ на территории муниципалитетов не должны решаться без участия населения», — говорит народный депутат республики.

Свои предложения внесли и другие участники круглого стола. К примеру, заместитель министра промышленности и геологии Республики Саха (Якутия) Никита Шепелев выступил против строгой формулировки в рекомендациях круглого стола об исключении решений по внесению изменений в границы ООПТ в сторону уменьшения площадей с целью размещения промышленных объектов, добычи полезных ископаемых.

Председатель Совета депутатов Мирнинского района Андрей Кузнецов предложил рассмотреть квоту и финансирование на подготовку профессионалов для оперативной ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. В частности, он предложил развивать в крупных районах республики парашютный спорт.

Первый заместитель руководителя Дирекции биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий республики Анатолий Алексеев озвучил очень важный и актуальный вопрос об увеличения заработной платы старших инспекторов.

Подводя итоги круглого стола, Владимир Прокопьев попросил участников дискуссии направить свои предложения в профильный комитет Ил Тумэна.

Парламентарий отметил, что на сегодняшний день назрела необходимость законодательного регулирования вопросов создания ООПТ местного значения.

«Нам необходимо очень внимательно подойти к данному вопросу. Создание особо охраняемых природных территорий местного значения не должно мешать населению вести хозяйственную деятельность – это должно быть одним из главных значений», — считает Владимир Прокопьев.

Кроме того, он указал на необходимость увеличения численности работников ООПТ и выделения серьезных финансовых ресурсов на проведение профилактических работ, в частности, на тушение пожаров на территории ООПТ республиканского значения.