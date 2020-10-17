О чем мечтает лучший на Дальнем Востоке инспектор ГИМС

В Хабаровском крае выявили лучшего государственного инспектора по маломерным судам в Дальневосточном федеральном округе. Победителем в данной номинации стал Александр Орлов старший государственный инспектор по маломерным судам – руководитель Якутского отделения №2 Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия). Конкурс проводился в рамках XII Всероссийского ежегодного фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества».

Александр родился в октябре 1983 года в городе Якутск, свою работу в МЧС России начал в 2005 году. Ранее Александр стал победителем первого этапа конкурса лучший по профессии в номинации лучший государственный инспектор по маломерным судам Республики Саха (Якутия), по результатам которого его кандидатуру направили для участия во втором этапе конкура на уровне ДФО. Теперь Орлов будет представлять Якутию и Дальний Восток на Всероссийском этапе конкурса.

Оценка кандидатов проводилась по результатам их работы в текущем году по следующим критериям: освидетельствование маломерных судов, баз, пляжей, наплавных мостов, ледовых переправ, аттестационная и регистрационная работа, административная практика, проведенная профилактическая работа с населением, учитываются также выступления в СМИ.

— Я очень рад тому что стал победителем конкурса, тому что моей работе дали такую высокую оценку, а также тому что я стал победителем в знаковый для нашего ведомства год — 30-летия МЧС России. На протяжений всей своей служебной деятельности я стараюсь совершенствоваться и становиться лучше. Кроме того хочу отметить, что моя победа это не только моя заслуга, а заслуга тех людей которые работают со мной. В дальнейшем я приложу все усилия чтобы достойно представить нашу республику на всероссийском этапе конкурса «Лучший по профессии», — рассказал Алексадр Орлов.

О моментах из личной жизни и работы, с Александром побеседовала Майя Жиркова, заместитель начальника отдела БВО ГУ МЧС России по РС (Я)

Расскажите кем вы мечтали стать в детстве?

Особо я не мечтал, мой отец был «флотским» товарищем, поэтому я с самого детства был связан с рекой. Соответственно, после школы я поступил в Якутское командное речное училище по специальности судоводитель. На момент поступления я уже работал на Пароходе.

Как вы попали в государственную инспекцию по маломерным судам?

В декабре 2005 года меня сократили с должности с рулевого моториста на Речном Плотоводе. Я не мог сидеть дома без дела. В тот момент мне порекомендовали устроиться в ГИМС, аргументируя тем, что я постоянно буду на реке. Это меня и завлекло (смеется).

Расскажите, пожалуйста, какой-нибудь запомнившийся вам случай из периода, когда вы поступили на работу в ГИМС.

Как-то раз при патрулировании городской протоки мимо нас на большой скорости прошел катер, довольно сильно захлестнув нас водой. В момент расхождения с катера вылетел спасательный жилет. Мы подобрали его и решили догнать судоводителя, чтоб вернуть жилет. Мы преследовали катер около 20-30 минут, он пытался уйти от нас по протокам и мелководью. В конце концов, судоводитель катера, поняв, что все тщетно, сдался и остановился. Подойдя к нему, мы спросили, зачем он убегал от нас. Он ответил, что, увидев, как мы за ним гонимся, не мог найти спасательный жилет в лодке и, боясь получить штраф, решил скрыться. Какого же было его удивление, когда мы отдали ему выпавший спасательный жилет. Была проведена предупредительная и профилактическая работа с судоводителем.

В чем специфика вашей работы?

Водный объект это не дорога. Здесь не получится остановится, выйти, хлопнуть дверью и пойти пешком. Из-за особой специфики пребывания на воде, все судоводители всегда взаимодействуют друг с другом, помогают, наставляют, подсказывают, что очень хорошо, это облегчает нам работу. Порой судоводители поражают нас своей беспечностью, так однажды мы остановили судно в котором мужчина находился за штурвалом, жена спала рядом, а на заднем сидении сидели предоставленные самим себе, трое детей в возрасте от 4 до 7 лет. Страшно то, что на всех ребятишках был накинут один большой спасательный жилет, в который они все поместились. На наш вопрос «Зачем вы так сделали?», они ответили «Чтобы вы не прикапывались». От такого безразличия к своим родным и близким порой становится страшно.

Опишите, какой вы видите свою жизнь через 30 лет.

Благодаря накопленному мною опыту в области обеспечения безопасности людей на воде, я думаю что, скорее всего, я буду преподавать ОБЖ в школе, чтобы передать свои знания подрастающему поколению. Уже сейчас мне предлагают вести часы по ОБЖ во многих школах, но пока нет свободного времени.

Опишите свой идеальный день.

Для меня идеальный день настанет когда за период своего дежурства, не поступит ни одной сводки по городу и по республике о происшествиях на воде.

Ваши пожелания нашим читателям.

Во-первых, я хочу обратиться к родителям. Научите своих детей плавать! Во-вторых, выбирая место для отдыха у воды, опирайтесь не на красоту этого места, а, в первую очередь, на безопасность! И, в-третьих, запомните, что алкоголь и отдых на воде — это несовместимые вещи.