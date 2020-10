О чем говорили Тина Канделаки и Сардана Авксентьева

15 октября на международном канале RTVI вышел новый выпуск программы «Специальный гость», героем которой стала мэр Якутска Сардана АВКСЕНТЬЕВА. В интервью Тине КАНДЕЛАКИ она рассказала о жизни на краю земли, феминизме, шаманских практиках, бродячих животных и своем несогласии с поправками в Конституции РФ.

Сардана Владимировна Авксентьева — первая женщина-мэр, занявшая этот пост с момента основания городского округа. За два года управления городом она сэкономила миллионы бюджетных средств и зарекомендовала себя хорошим управленцем, решающим вопросы горожан с помощью Instagram. Среди сильных политических решений наиболее известны: продажа автомобилей премиум-класса представителей администрации города, увольнение начальника муниципального казенного учреждения «Управление делами» Максима АРТЕМЬЕВА за растрату 1 млн руб на банкет, отмена постановки балета “Корсар” за 1,5 млн руб и отказ в показе модельера на фестивале “Зима начинается с Якутии” за 800 тыс.руб.

Уже два года она управляет городом, решает имеющиеся проблемы и почти круглосуточно находится на связи с жителями города. Не один вопрос не остается без ответа: ремонт дорог и теплотрасс, отсутствие водоснабжения и электричества, снос аварийного жилья, вопросы, связанные с коронавирусом и необходимостью регистрации собак и кошек.

Примечательно, что Мэр Якутска не состоит ни в одной партии, и несмотря на это ее известность вышла далеко за пределы округа — работу Авксентьевой отметили The Economist и The New York Times. В июле этого года Сардана Авксентьева открыто проголосовала против поправок в Конституции РФ.

Об идее использования Instagram:

— Моя знакомая подарила мне ненужный ей аккаунт караоке-клуба [в Instagram], где на тот момент было безумное количество, на мой взгляд, подписчиков — около 2 тысяч [прим. сейчас у Сарданы Авксентьевой 178 тыс. подписчиков]. На аккаунте этого караоке-клуба мы начали работать, делать рассылку в whatsapp. Потихоньку выросло количество подписчиков и к концу выборной кампании составило 3 тысячи человек. Я была счастлива. Появились первые вопросы, первые ответы, и с таких очень скромных вещей все началось.

Об управлении городом через Instagram:

— Я не управляю городом через Instagram, я скорее общаюсь с городом с помощью него. Потому что управление, конечно, гораздо более сложная вещь. Для меня это как соцопрос, единая диспетчерская служба. То есть я мгновенно получаю сообщения и информацию о том, что происходит у нас в городе. Если авария, если трубу прорвало, если завоздушило отопление, значит, батареи стали холодными, значит, кто-то заболел, в больничку не берут — вот эти вещи, я ловлю моментально, и это совершенно бесплатно.

О расселении аварийного жилья:

— Половина жилого фонда в Якутске в аварийном состоянии, либо в ветхом, дома построены давно. Всего больше тысячи домов нужно очень быстро расселить. Поэтому такая проблема действительно есть, и она одна из самых главных. В ближайшие пять лет будет расселено меньше 200 домов. Конечно, это мало, и мы хотели, чтобы их было больше, но мы за короткое время уже включили в программу почти 400 домов и намерены продолжать работу.

О причинах ездить в Якутск:

— В Якутск и в Якутию нужно ехать, чтобы увидеть величие природы и бескрайние возможности человека. Потому что если человек не просто выживает в Якутии, а живет, мечтает, творит, развивается, то это успех человечества. И если что-то работает в Якутии, то это может работать везде: лампочки, машины, любые механизмы.

Людям очень интересно посмотреть на алмазную трубку, она просто гигантская. Шахты Шергина очень интересный объект, показывающий слои вечной мерзлоты. Есть Музей мамонта и алмазное хранилище, сокровищница алмазная, где можно посмотреть уникальные изделия. Ленские столбы, всемирный памятник ЮНЕСКО. Если вы не были в Якутии зимой, то вы ничего не знаете о зиме вообще.

О феминизме:

— Я этого слова побаиваюсь, потому что оно резковато и, может быть, категорично. Я избегаю всегда старательно резких суждений: «да» и «нет», «черное» и «белое», потому что жизнь — в разной гамме. Что касается феминизма, я могу ошибаться, я не очень в этом разбираюсь. Мне кажется, это борьба женщин за права, и я это поддерживаю.

Но когда доходит до крайностей — я не блогер, я блогерка, или кто-то мне шутливо недавно говорит: «Может, ты не мэр, а мэрка?». Вот эти крайности меня беспокоят.

Об изменениях в Конституции РФ:

— Там 206 поправок, огромный массив. Большинство из них я абсолютно принимаю, часть мне непонятна, но я понимаю, что эти нормы появляются не зря, и я к ним отношусь нейтрально. Есть одна норма, которая встретила в моей душе сопротивление — это то, что, главы городов, столиц субъектов, могут теперь назначаться, что подразумевает отмену выборности мэров. Вот с этим я как избранный мэр не согласна.

Выборность мэра — для себя, для меня, для моего избирателя это принципиально, потому что местное самоуправление — это та основа, на которой строится государство, и оно должно быть ближе к людям.

О федеральных амбициях:

— Я не собираюсь быть даже губернатором, потому что я никогда не жила на севере и не знаю его проблематику. Я не разбираюсь в сельском хозяйстве и в промышленности, я далекий от этого человек. Я понимаю всю провокационность этого вопроса и ответственно заявляю, что не собираюсь быть губернатором или еще кем-то.

Программа «Специальный гость» выходит еженедельно по четвергам. Новый выпуск программы уже доступен для просмотра на YouTube.

