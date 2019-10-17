О чем говорили Сардана Авксентьева и коммунисты

На этой неделе Сардана АВКСЕНТЬЕВА встретилась с активом и сторонниками якутского отделения КПРФ. Глава города ознакомила горожан, ветеранов и молодежь, с основными показателями и предварительными результатами работы окружной администрации за текущий год и планами на 2020 год.

Во вступительном слове руководитель республиканского отделения партии, народный депутат Якутии Виктор ГУБАРЕВ, заместитель председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) выразил признательность мэру за открытость и регулярные встречи с населением.

Сардана Авксентьева отметила, что главным успехом 2019 года является участие Якутска в приоритетном национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в городе будут введены без малого 26 км новых дорог, асфальтирование которых завершается в эти дни. Все новые объекты улично-дорожной сети строятся с освещением и водоотведением, подчеркнула Авксентьева. Часть работ по благоустройству новых улиц, согласно плану, будет выполнено в следующем году. Глава Якутска также сообщила, что в 2020 году планируется строительство еще 22 километров дорог.

«В следующем году поставила перед специалистами задачу, чтобы проектируемые дороги были с хорошими тротуарами, а часть из них велосипедными дорожками. Мы также должны создавать условия для комфортного передвижения маломобильных граждан, людей с проблемами опорно-двигательного аппарата и мам с колясками, а также расширять инфраструктуру для велосипедистов», — сказала глава города.

Информацию о введении бесплатного проезда для школьников из малообеспеченных семей с 1 января 2020 года, присутствующие встретили аплодисментами.

«Каждый в силу своих возможностей должен поддерживать тех, кому больше всех сложно. Несмотря на дефицит городского бюджета, с 1 января все дети из малообеспеченных семей, их в городе более 5700, будут бесплатно ездить на общественном транспорте», — сказала глава.

В продолжение темы мэр сообщила об открытии очередной теплой автобусной остановки, «Медцентр» — для удобства пациентов и посетителей крупного лечебного учреждения. До конца года, напомним, планируется открыть еще два подобных объектов транспортной инфраструктуры.

Сардана Авксентьева заверила участников встречи, что продолжится оснащение деревянных многоквартирных домов системами противопожарной сигнализации.

«Сигнализации помогут спасти человеческие жизни и уменьшить ущерб от огня, благодаря своевременному поступлению сигнала пожарным службам», — подчеркнула она.

С весны этого года сигнализациями оборудовано 193 деревянных многоквартирных дома в Сайсарском, Строительном и Промышленном округах, работы продолжаются. С начала установки систем, сигнал «Пожар» поступил на пульт ЕДДС, Пульт 01 МЧС более 40 раз.

Затем глава Якутска ответила на вопросы собравшихся в рескоме КПРФ горожан. Вопросы касались асфальтирования не вошедших в нацпроект улиц, развития жилищно-коммунального хозяйства, подготовки к 75-летию Великой Победы, капитального ремонта детских садов и школ. На большинство вопросов Сардана Владимировна дала исчерпывающие ответы, часть озвученных на встрече вопросов взяла на дальнейшее рассмотрение.