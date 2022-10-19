О чем говорили Николаев и Силуанов

Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ встретился в Москве с министром финансов России Антоном СИЛУАНОВЫМ. Рабочая встреча была посвящена обсуждению вопросов социально-экономического развития Якутии, в частности, исполнению бюджета региона за 9 месяцев 2022 года.

«Сегодня основными задачами для всей страны в целом и каждого субъекта России являются сохранение в регионах рабочих мест, поддержка отдельных категорий граждан, в том числе, семей военнослужащих», – подчеркнул Николаев.

Глава региона поблагодарил Антона Силуанова за сохранение объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности для регионов Дальнего Востока на 2023 год на уровне 2022 года.

«Уверен, что во взаимодействии с федеральным центром мы продолжим курс на сохранение стабильности и развития республики», – сказал Николаев.

Стороны также обсудили вопросы реформирования межбюджетных отношений и работу АК «Алроса» в условиях санкций.