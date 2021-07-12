О чем говорили Николаев и руководитель Рослесхоза?

Глава Якутии Айсен Николаев 12 июля провёл рабочую встречу с руководителем Федерального агентства лесного хозяйства Иваном Советниковым, который прибыл в республику для оказания практической помощи в тушении лесных пожаров.

Сегодня в первой половине дня он ознакомился с лесопожарной обстановкой на территории Намского улуса. Иван Советников вместе с первым вице-премьером правительства Якутии Дмитрием Садовниковым, министром экологии, природопользования и лесного хозяйства Сахамином Афанасьевым, начальником ГБУ «Авиалесоохрана» Владимиром Леоновым облетел два лесных пожара, которые в настоящее время находятся в высокой степени локализации и уже практически готовы к ликвидации. На встрече с главой республики Айсеном Николаевым руководитель Рослесхоза доложил, что прибыл в регион с целью оказать практическую помощь в тушении лесных пожаров со стороны федерального оперштаба.

Для оказания помощи региону в тушении лесных пожаров Федеральное агентство направило более 700 человек. Иван Советников рассказал главе, что в ходе облёта территорий двух лесных пожаров в Намском улусе пообщался с лётчиками-наблюдателями и парашютистами-десантниками, ознакомился с особенностями тушения лесных пожаров в регионе и в целом остался удовлетворён проводимой работой.

Отмечено, что осложнению пожароопасной обстановки в регионе во многом способствовали погодные условия. В этом году впервые за 150 лет наблюдений в центральных районах Якутии установилась аномально жаркая и сухая погода с отсутствием осадков, которая явилась причиной возникновения большого количества лесных пожаров в регионе. «Хотелось бы отметить активную работу региона по тушению лесных пожаров. Глава Якутии Айсен Сергеевич Николаев держит ситуацию на контроле, лично занимается пожарами, и мы видим, что регион в вопросах тушения и ликвидации лесных пожаров занимает активную позицию», — подчеркнул Иван Советников.

Он также напомнил, что каждый россиянин должен знать, что открытый огонь в лесу недопустим, нельзя поджигать сухую траву, разводить костры в неустановленных местах и не предпринимать любых других действий, ведущих к возникновению лесных пожаров.