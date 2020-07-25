О чем говорили Николаев и глава Вилюйского района ?

Руководитель республики Айсен Николаев провел рабочую встречу с главой Вилюйского района Сергеем Винокуровым. Стороны обсудили вопросы, касающиеся социально-экономического развития улуса.

В ходе встречи Сергей Винокуров первым делом он доложил об эпидемиологической обстановке. По его словам, ситуация по новой коронавирусной инфекции в улусе стабилизировалась. На сегодня в инфекционной больнице получает лечение один инфицированный, один лечится амбулаторно, в обсерваторе под медицинским наблюдением находится еще один человек. За весь период на территории Вилюйского района было зафиксировано 33 случая коронавируса.

Что касается лесных пожаров, глава района добавил, что все очаги локализованы, всего с пожароопасного периода было потушено 7 пожаров.

На встрече также речь шла о кормозаготовительной кампании, строительстве социальных объектов, в том числе здания Вилюйского психоневрологического интерната им. Кэт Марсден на 150 мест в селе Сосновка – работы по возведению начались весной прошлого года и должны завершиться в 2021 году.