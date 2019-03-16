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16 марта 2019, 12:03
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О чем говорили на завершающем отчете Правительства в Якутске?

15 марта в Доме дружбы народов им. А.Е. Куликовского прошел заключительный отчет Правительства Республики Саха (Якутия) перед населением Якутска.

«Хочу сказать, что проблемы, которые были затронуты населением города взяты на особый контроль Правительства и уже сейчас прорабатываются. В первую очередь, это касается социальных выплат и помощи ветеранам и детям войны, ремонта дорог города и модернизации систем жилищно- коммунального хозяйства. Несмотря на новые форматы отчёта, встречи с населением позволяют напрямую пообщаться с жителями нашей республики, из первых уст узнать о главных проблемах и услышать предложения по их решению», — рассказал Председатель Правительства Якутии Владимир Солодов.

Также во время отчета премьер-министром были затронуты темы развития города и республики. В частности, в сфере социального развития особого внимания требуют вопросы образования. Так, Правительство приняло решение о дополнительном финансировании строительства школы в Кангалассах. Кроме того, Владимир Солодов рассказал, что в этом году начнется строительство круглогодичного оздоровительного центра «Полярная звезда» в районе Табагинского мыса. Он отметил, что центр должен стать основой для расширения и следующего витка развития лагеря «Сосновый Бор».

«Это замечательный лагерь, в котором тысячи детей проходят круглогодичное оздоровление, но он находится в стесненных условиях. С этого года вместе с частным инвестором и серьезной помощью из федерального бюджета мы приступим к строительству нового комплекса зданий в районе Табаги», — пояснил Председатель Правительства.

В ходе отчета Владимир Солодов подробнее рассказал о строительстве республиканского кардиологического диспансера в Якутске на 150 мест.

Проект беспрецедентный для последних лет по объёму, общее финансирование составляет 4,6 млрд рублей, причём 90% поступит из федерального бюджета.

«Полгода назад, при моем первом посещении места строительства кардиоцентра, мы обсудили необходимость сосредоточиться на его реализации по линии Минвостокразвития. Сегодня хочется сказать спасибо Александру Александровичу Козлову и Юрию Петровичу Трутневу за поддержку нашей инициативы, направленной на здоровье и благополучие наших граждан», — подчеркнул премьер-министр.

В последующем строительство кардиологического диспансера позволит снизить высокий уровень болезней системы кровообращения и станет реальным шагом к достижению национальной цели повышения продолжительности жизни населения до 78 лет к 2024 году.

Напомним, предложение главы Якутии Айсена Николаева о включении в утверждённый ранее План социального развития центров экономического роста Республики Саха (Якутия) на 2019-2021 годы дополнительных трёх объектов – строительства республиканского кардиологического диспансера в Якутске, школы-сада в микрорайоне Кангалассы и республиканского круглогодичного детского центра отдыха и оздоровления «Полярная звезда» поддержано в четверг на заседании подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и Байкальском регионе Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона под председательством вице-премьера Правительства Российской Федерации — полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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