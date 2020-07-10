О чем говорили глава Якутии и гендиректор «Ростех»

8 июля глава Якутии провел рабочую встречу с Сергеем ЧЕМЕЗОВЫМ, генеральным директором ГК «Ростех». Встреча была посвящена актуальным вопросам, связанным с созданием авиакомпании для перевозок в Дальневосточном федеральном округе в соответствии с поручением президента РФ Владимира ПУТИНА.

Компания, эксплуатирующая воздушные суда российского производства, будет осуществлять перевозку пассажиров и грузов в ДФО и в труднодоступных районах страны. Рассматривается возможность участия в управлении дальневосточной авиакомпанией субъектов округа с созданием альянса функционирующих в регионе перевозчиков.

В ходе встречи Айсен НИКОЛАЕВ сообщил Сергею Чемезову о том, что правительством региона и авиакомпанией «Якутия» совместно с ведущими компаниями и НИИ авиастроительной отрасли разработана модель развития региональной авиакомпании и центра технического обслуживания и ремонта российской авиатехники. Он также проинформировал главу «Ростеха» о том, что для равноценного участия в распределении маршрутной сети на Дальнем Востоке республиканским авиакомпаниям требуется не менее 19 воздушных судов типа SSJ-100 до 2024 года, а также самолеты типа Ил-114.

Глава Якутии предложил создать рабочую группу в составе представителей предприятий авиационного комплекса ГК «Ростех», правительства республики и региональных авиакомпаний. Целью рабочей группы – подготовка предложения по мерам государственной поддержки производства и эксплуатации отечественных воздушных судов для ДФО в части изменения порядков субсидирования пассажирских перевозок, условий лизинга и уточнения маршрутной сети не только по дальневосточным, но и по магистральным маршрутам.

Айсен Николаев и Сергей Чемезов также обсудили вопрос строительства моста через реку Лена в Якутске, ГК «Ростех» является одним из участников консорциума, который создан для реализации этого важнейшего для республики проекта.