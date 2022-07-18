О чем говорили Галина Данчикова и Александр Шестопалов

Депутат Госдумы РФ Галина Данчикова в режиме онлайн-связи обсудила с главой Алданского района Александром Шестопаловым актуальные вопросы, поднятые алданцами в рамках рабочих поездок депутата Госдумы в муниципальный район.

В рамках парламентского контроля депутат также интересовалась, какие решения принимаются на муниципальном уровне по многочисленным обращениям жителей к депутату.

Встреча с новым главой крупного промышленного района прошла впервые. Поздравив Александра Шестопалова с избранием на ответственный пост, Галина Данчикова пожелала успехов во благо развития родной республики и страны.

Парламентарий отметила большую активность алданцев при формировании Народной программы партии «Единая Россия». «Люди справедливо поднимали вопрос по улучшению жилищных условий в ходе реализации программы переселения из аварийного жилья», сказала депутат.

Надо признать, что Якутия относится к регионам, где очень высокая доля аварийного жилья. Алданский район – не исключение. Глава района Александр Шестопалов проинформировал депутата Госдумы о принимаемых мерах. На особом контроле – многодетные семьи и семьи, которые, не имея достаточных средств вынуждены были покупать жилье в аварийных домах. По программе переселения они могут рассчитывать только на компенсационные выплаты.

Галина Данчикова отметила, что Госдумой принят целый пакет законопроектов, направленных на защиту интересов граждан. Так, например, сегодня при покупке жилья граждане будут изначально информированы о том, что дом, в котором они планируют приобрести жилье, признан аварийным.

Депутат также поинтересовалась, как продвигается решение вопроса по обеспечению коммунальной инфраструктурой жителей микрорайона Северный. В необходимости ее развития на территориях индивидуального жилищного строительства в Алдане Галина Данчикова убедилась лично во время рабочей поездки в район.

По словам депутата, люди должны четко понимать, когда будет решен важный для качества жизни вопрос. И об этом нужно информировать людей, не давая пустых обещаний.

Александр Шестопалов ознакомил депутата Госдумы с ближайшими планами по решению важного вопроса, включая вопросы газификации Алдана. Он заверил, что постоянно встречается с жителями района, вникает в проблемы, нацеливает муниципальную команду на их скорейшее решение.

Глава поблагодарил Галину Данчикову за внимание к проблемам муниципалитета и его жителей, поддержку на федеральном уровне и пожелал парламентарию новых успехов в законотворческой работе.