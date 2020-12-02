О чем говорили Айсен Николаев и Галина Данчикова?

Глава Якутии Айсен Николаев и депутат Госдумы РФ Галина Данчикова обсудили на состоявшейся встрече сформированный на трёхлетний период федеральный бюджет.

Главный финансовый документ был проанализирован с точки зрения обеспечения республики субсидиями и дотациями на выполнение социальных обязательств, решение таких задач, как повышение качества жизни людей и улучшение состояния экономики региона, участия Якутии в госпрограммах и нацпроектах страны.

Каждый пункт послания президента РФ о социальной поддержке населения финансово подкреплен. И это ещё одна решённая задача. Благодаря социальному бюджету, который не о цифрах, а о людях, Якутия получает выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет, бесплатное горячее питание для учащихся начальных классов, а также по 5 тысяч рублей в месяц для каждого классного руководителя, а их в стране 840 тысяч, констатировали Айсен Николаев и Галина Данчикова.

Ил Дархан и парламентарий обсудили рассмотренные недавно Госдумой законопроекты, имеющие социальную направленность и оказывающие влияние на экономику регионов.

«Якутия должна внести предложения в Градостроительный кодекс о комплексном развитии территорий, проработанные с правительством республики и профессиональным сообществом», — сказала Галина Данчикова.

Этот законопроект призван решить проблему расселения из аварийного жилья. Комплексное развитие территорий будет идти значительно быстрее, если регионы получат право утверждать адресные программы сноса и реконструкции многоквартирных домов.

Информируя главу региона, депутат Госдумы сообщила, что с министерством труда и социального развития обсуждаются предложения по внесению изменений в порядок расчёта МРОТ, который должен повыситься в следующем году на 5,5%. Их необходимо представить в профильный комитет для внесения в концептуальный закон, принятый в первом чтении, до 10 декабря.

Кроме этого, Галина Данчикова обсудит в среду с молодёжными объединениями республики принятый в первом чтении проект федерального закона о молодёжной политике в стране, который давно ждали во всех субъектах страны. О том, как он важен и нужен, говорилось на парламентских слушаниях в Москве несколько лет назад.

Одним из главных вопросов встречи главы региона и депутата Госдумы РФ стал законопроект о продлении механизма выравнивания энерготарифов для северной части нашей республики и ещё четырёх субъектов Дальнего Востока до 2028 года, внесённый в Госдуму правительством РФ в конце ноября. Субсидирование отдельных категорий потребителей — предпринимателей и крупных компаний осуществлялось за счёт выравнивания тарифов, действующих в центральной части страны. Для населения применяется постоянно льготный тариф. Руководство республики настойчиво прорабатывало этот вопрос с федеральными органами власти. В результате консолидированного взаимодействия проект закона предусматривает сохранение тарифов до 2028 года для всех предпринимателей независимо от объёмов потребления. Для всех других потребителей выравнивание сохраняется на 2021 год.

С 2022 года запланирован поэтапный в течение 5 лет выход на экономически обоснованные тарифы учреждений бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства. Но сегодня абсолютно очевидно, что из-за увеличения расходов в десятки раз на выработку тепловой энергии, обеспечения водоснабжения и водоотведения предприятия ЖКХ работать по экономически обоснованным тарифам не смогут. Поэтому республика будет отстаивать свою позицию о продлении механизма выравнивания энерготарифов для отрасли ЖКХ до 2028 года в Государственной Думе и правительстве РФ.

Айсен Николаев давал поручение ускорить на законодательном уровне решение вопроса по урегулированию добычи мамонтовой фауны. Госсобрание (Ил Тумэн) и правительство республики над ним работали. Галина Данчикова сообщила, что законопроект внесён в Госдуму РФ.

«Это очень важный вопрос в части обеспечения правового поля для жителей арктических районов республики, занимающихся сбором мамонтовой кости», — подчеркнул Айсен Николаев.

Ил Дархан и парламентарий обсудили вопрос о завершении строительства последнего участка третьей нитки газопровода от Мастаха до Кысыл-Сыр протяженностью 84 км, которое повысит безопасность и надёжность газоснабжения и энергоснабжения республики. Депутат Госдумы отметила, что объект капиталоёмкий, и вопрос о его финансировании будет прорабатываться с федеральными министерствами и ведомствами.