О чем договорился Тарасенко в Узбекистане

26-27 мая в Ташкенте рабочая группа под руководством председателя правительства Республики Саха (Якутия) Андрея Тарасенко провела встречи с официальными лицами, крупными торговыми сетями и предприятиями, с которыми республика планирует сотрудничать в сфере оптовой торговли продовольственными товарами и лёгкой промышленности.

По итогам переговоров стороны договорились расширить торгово-экономическое сотрудничество в части поставки плодоовощной продукции. Об этом премьер Якутии сообщил на своей странице в Инстаграм.

«Для этого организуем прямые и системные поставки [фруктов и овощей] из Узбекистана в Якутию, чтобы в республике была качественная продукция без кучи посредников и завышения цен. В первую очередь, детям – в детских садах и школах. Совместно с руководством минсельхоза, минтранса и минвнешторговли Узбекистана обсудили, как это будет организовано, и теперь готовим документ, чтобы закрепить наши договорённости в ближайшее время», – написал Андрей Тарасенко.

Также в Ташкенте прошла III Международная выставка лёгкой промышленности UzTextile Expo, где Якутию представила АО ФАПК «Сахабулт». Отмечается, что Якутия и Узбекистан будут развивать товарооборот в области лёгкой промышленности и сотрудничать в поиске потенциальных партнёров и рынков сбыта изделий швейной промышленности и готовой меховой продукции, также сбыта продовольственных товаров.

«Эти вопросы мы обсудили на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Узбекистане Олегом Мальгиновым и торговым представителем России в Узбекистане Андреем Мокроусовым. Поддержка у нас есть. В целом, Россия и Узбекистан активно сотрудничают, и налаженная связь на региональном уровне только укрепит эти отношения», – отметил премьер Якутии.

В рамках рабочей поездки также состоялись встречи с заместителем хокима (губернатора) Ташкентской области по вопросам инвестиций и внешней торговли Нажмиддинходжем Шариповым, первым заместителем министра сельского хозяйства Узбекистана Шухратом Тешаевым, заместителем министра транспорта Узбекистана Жасурбеком Чориевым, заместителем министра занятости и трудовых отношений Баходиром Умурзаковым, заместителем министра инвестиций и внешней торговли республики Узбекистан Хуррамом Тешабаевым и представителями профильных предприятий.