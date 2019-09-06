О чем договорились Паскуале и Николаев?

На полях Восточного экономического форума состоялась деловая встреча главы Якутии Айсена НИКОЛАЕВА с послом Итальянской Республики в Российской Федерации Терраччано ПАСКУАЛЕ. Стороны наметили перспективы сотрудничества в туризме и ювелирном производстве.

По словам Паскуале, в Италии хорошо развито ювелирное дело — есть известные ювелирные дома, дизайнеры. Он отметил, что итальянская сторона готова к обмену опытом в этой сфере, и озвучил второе направление сотрудничества, в котором они заинтересованы. Посол предложил развитие обоюдного туризма и организацию площадок для размещения рекламы о Якутии.

Глава Якутии поддержал предложения итальянского коллеги.

«Республике необходимо расширять сотрудничество в сфере ювелирного производства, наш регион имеет богатый опыт в этом деле и является одним из крупнейших производителей ювелирной продукции в мире», — сказал он.

Также стороны обсудили вопросы экспорта — поставки в республику качественных итальянских товаров и экологически чистой продукции из Якутии в Италию.

В завершение встречи Паскуале и Николаев договорились в ближайшем будущем организовать выезд якутских ювелиров в Италию для обмена опытом.