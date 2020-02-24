«Собака – единственное живое существо,

которое ценит твою жизнь больше, чем свою»,

— сказал кто-то из мудрых и это – сущая правда.

Прилетела домой. Меня не вышла встречать моя любимая собака – такса Нюшенька. Она как лежала на крыльце дачи, так и не шелохнулась. Я почувствовала неладное. Оказалось, у нее был рак молочной железы. Ветеринары отказались делать операцию, потому что ей было 16 лет, сказали, что старая, не выдержит. И вот моя такса посмотрела на меня потухшими глазами, и я увидела ее рак молочной железы. Она не могла даже переступать порог дачи, ей было так больно. В первую ночь она практически не спала, все время ходила и скулила. Я сидела на диване рядом со своей любимицей, гладила ее, чувствовала ее боль и страдания, Нюшенька на меня смотрела потухшим взором, как бы прося о помощи… Я вспомнила, как мы купили ее, нашу Нюшеньку, как ее везли, положив ее, крошечную, в меховую папину шапку, крепко прижав к себе, как ей сразу у нас понравилось… Хотели приучить ее спать одной, но как она нам не дала спать, скулила и плакала, не выдержав, я взяла ее к себе в постель, так она и спала с нами, до конца дней. А сейчас лежит мой верный друг, поскуливая, мучаясь от страшных болей… Слезы текли и текли по моим щекам, а что я могла ей предложить кроме чувства жалости и приближающейся потери верного друга? Под утро она попросилась к папе в постель (ее привычное место), легла под одеяло к нему и уснула. Днем приехали Катя с Питом.

— Капа, у нас в Америке, когда заболевает домашний любимец, тем более неизлечимо, как наша Нюша, мы обычно делаем эвтаназию, то есть усыпляем. Нюша тяжело больна, она не поправится, скорее, она будет еще больше мучиться и все равно умрет. Надо ей помочь.

Я сама видела, что Нюше никто уже не поможет. И дала согласие. Разговор происходил на веранде, Нюшенька слушала весь наш разговор, лежа на крыльце веранды. Она все поняла. Вскоре она с трудом, медленно пошла вокруг дома. Так, она обошла свою любимую дачу, постояла около бани, где она любила париться (мои подруги не дадут соврать) и подошла к нам. Мы – моя сестра Раиса, Катя и я – все брали ее по очереди на руки, попрощались, целуя и обнимая Нюшеньку. Все рыдали. Я шепотом просила прощения у своей любимой собаки, слезы застилали мои глаза, мне не хватало воздуха, я рыдала, крепко прижимая ее к себе. Нюшенька чувствовала всем своим телом мои рыдания, крепко прижималась ко мне. Говорят, что, когда тяжело заболевает хозяин собаки, питомица принимает на себя его боль и вся болезнь переходит к любимцу. Так случилось и с Нюшенькой. Она взяла на себя мой рак. И она умирала вместо меня. Я просто ничего не видела, слезы лились и лились. Ведь мы так ее любили. Все 16 лет. Это она была хозяйкой, а мы жили у нее, такое было у нее поведение. И вот она сослужила своей хозяйке свою последнюю службу, приняв на себя мою боль. Спасибо тебе, Нюша, и прости меня, что ничем не могла тебе помочь…

Вскоре вернулись Катя с Питом.

— Нюша была очень спокойна. Сердце у нее сильно не билось, я это почувствовал. Она нам всем была благодарна за то, что мы послужили последнюю службу, помогая ей отойти в мир иной. Не переживайте и не плачьте, она действительно ушла спокойно и благодарно.

Катя добавила:

— Меня спросили, как будем усыплять? Предложили два варианта: укол для остановки сердца сразу или укол снотворного, потом второй укол для остановки сердца, в результате которого она потихоньку отойдет, так ничего и не поняв. Конечно, я попросила сначала дать ей снотворный укол, потом уже сделать укол для остановки сердца.

Пит добавил:

— Когда Катя ушла плакать, я оставался с Нюшенькой. Я держал ее тело, положив руку на сердце. Сначала она уснула, потом, когда сделали второй укол, ее сердце перестало биться ровно через 18 секунд. И она ушла. Теперь она не страдает, она отдыхает. Она прожила счастливую жизнь, мы все ее так любили, все делали, чтобы она прожила, такая маленькая собака, 16 лет. И это благодаря вам, вашей любви.

Встал вопрос, как хоронить. Не оставлять же ее в ветеринарке, чтобы на свалку отвезли и выбросили. Отец хотел, чтобы она была рядом, на дачном участке. Но Пит сказал, что такой выбор он не одобряет, потому что для нас будет слишком травматично. И вызвался похоронить ее в лесу, под деревом. Они с Сашей Руфовым — моим племянником- вывезли тело Нюшеньки на Чочур Муран и, как обещали, похоронили под березой. Они сказали:

— Она лежит высоко над городом и наблюдает за нами. Так что наша Нюша продолжает быть с нами…

Прощай, мой верный друг! Прощай, моя Нюша! Ты ушла вместо меня…