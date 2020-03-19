Нюргуяна Заморщикова передала более 100 кг иван-чая 15 домам престарелых Якутии

Насколько бы не просты были времена у бизнеса, мы не можем оставаться в стороне. Социально ответственный бизнес всегда поддерживает государство в трудных ситуациях. Ярким примером у нас являются многие предприниматели.

Как показывает статистика, наибольшему риску осложнений подвержены пожилые люди, и если у большинства из них есть семьи, то есть категория одиноких пожилых, которым тоже нужна поддержка и внимание.

Связавшись с руководством Министерства труда и социальной защиты РС(Я), мы приняли решение о передаче 15 домам-интернатам престарелых республики собственной продукции, это более 100 кг якутского иван чая. Научно доказано, что ферментированный Иван-чай повышает сопротивляемость организма различным простудным и вирусным заболеваниям, поднимает иммунитет и облегчает течение болезней схожей этиологии. Тем более, всем известно, что своя местная продукция, сила якутских трав благоприятно влияют на наш иммунитет.

Нет ничего лучше профилактики, нужно сделать все, чтобы предупредить заболевание и в трудную минуту поддерживать друг друга.

Также призываем поддержать акцию компании «САХАЧАЙ».