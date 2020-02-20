Нюргуяна Захарова: Жилье по «Дальневосточной ипотеке» должно стать доступным

«Дальневосточная ипотека» (ДИ) стала темой «круглого стола», который состоялся 14 февраля 2020 г. по инициативе Региональной общественной приемной «ЕДИНОЙ РОССИИ» в городе Якутске. Мероприятия состоялось в рамках партийного проекта «Народный контроль», модератором выступила депутат Ил Тумэн, Нюргуяна ЗАХАРОВА. Общественная дискуссия стала реакцией на значительный рост цен на квартиры после запуска программы ипотечного кредитования с государственной поддержкой на Дальнем Востоке, по-другому — «дальневосточной ипотеке».

О том, кто и как зарабатывает на усилиях государства по стимулированию рождаемости, противодействию оттоку населения из регионов ДВФО собрались обсудить представители региональных властей, надзорных органов, участники строительного бизнеса, девелоперы и риэлторы.

По данным Ассоциации СРО «Союза строителей Якутии» в рамках программы «ДИ» в регионе оформлено 482 договора. Основные застройщики жилых домов, которые участвуют в программе – это АО «ДСК», ООО «РДР Групп», ООО «Прометей», АО «Якутпромстрой» и ООО «АЭБ-Капитал».

«По сведениям декабря-января стоимость за квадратный метр вырос на 5 тысяч рублей. Таким образом, усредненная стоимость жилья составляет 84 404 рубля за квадратный метр» — отметил в своем выступлении Павел АРГУНОВ, министр строительства Республики Саха (Якутия).

Он также поведал о том, что сформирован штаб под руководством Кирилла Бычкова, заместителя председателя правительства Республики Саха (Якутия), по регулированию вопросов связанных с «ДИ», в том числе по сдерживанию стоимости жилья. «Нами собраны сведения от всех застройщиков – в каких районах, какой объем будут строить. Кроме того планируем в Якутске массовую застройку на территории бывшей воинской части, также рассматриваем возможность строительства в других кварталах города» — рассказал министр.

«У нас наблюдается резкое увеличение спроса со стороны риэлторских агентств для целей последующей перепродажи. И, реализация ими этих квартир будет с наценкой не на 20%, а на 30%, потому что они могут «уйти» от первоначального взноса, и, соответственно, 10% — это маржа, которую они, возможно, заложат в стоимости» — поделился своим профессиональным мнением Сергей РАДЬ, директор АО «ДСК».

«Все строительство идет через кредиты. Если раньше мы получали деньги бесплатно (без процентов – прим. ред.) – нам дольщики приносили деньги, и мы строили. Сейчас дольщик несет деньги в банк точно так же бесплатно (без процентов – прим. ред.). Банк, размещая его деньги на эскроу счет, или на депозит, не платит клиентам за то, что деньги работают на банк. А нам по 10-12%, и еще за каждый отчет 2% каких-нибудь набежит. Если застройщик по «ДИ» работает с гражданином, давайте субсидировать проценты, — поделилась мнением Лариса ПАНЬКОВА, заместитель директора АО «Якутпромстрой», — Ажиотаж вокруг «ДИ» возник из-за заявления банков, что выделенных денег с такими темпами у них хватит только до мая. И народ кинулся брать кредиты, чтобы скорее приобрести что угодно за любые деньги, даже не считая, что в итоге они заплатят больше».

«Дело в том, что банковская система не выдержит таких кредитов, которые под 2% и без первоначального взноса. Центробанк будет резко против. А также фертильный возраст у нас в регионе не ограничен 35-ю годами. Если бы продлили возраст участия в «ДИ» до 40-44 лет, то людей способных оплатить 20% первоначального взноса было бы достаточно», — отметила Майя ИВАНОВА, руководитель отдела продаж «АЭБ-Капитал».

«По итогам последних 9 лет, в прошлом году в Якутске побит рекорд по вводу многоквартирного жилья. Коллеги, стоимость жилья растет, конкурентов становится меньше, количество вводимых квадратов увеличивается. Проблем у застройщиков не должно возникнуть <…> По договорам развития застроенных территорий в кварталах 16 и 2 Б будет строительство новых объектов строительными компаниями «ЛенаТрансСервис» и «Агентство по развитию территорий, — рассказал Евгений ГРИГОРЬЕВ, заместитель главы Окружной Администрации «Город Якутск», — Застройщики с уверенностью могут сказать, что они продадут новые квартиры. По программе поддержки многодетных семей – 5 и более детей, ежегодно предусматривается финансирование 350 млн. рублей. Эта субсидия предоставляется многодетным семьям на строительство и приобретение жилья. Таким образом, еще другими программами кроме «ДИ» происходит стимулирование строительства новостроек».

Председатель Региональной общественной приемной «ЕДИНОЙ РОССИИ», народный депутат Елена ГОЛОМАРЕВА: «По посланию президента Владимира Путина главным посылом была поддержка института семьи. Молодым семьям предоставлена возможность улучшить свои жилищные условия по «Дальневосточной ипотеке». Председатель правительства Михаил Мишустин поддержал предложение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» о снижении ставок по ипотечным кредитам. Мы и далее будем держать на контроле ситуацию на рынке жилья Якутии. Для дальнейшей работы нами сформированы рекомендации, которые направим в Правительство Республики Саха (Якутия), Депутату Государственной Думы Данчиковой Г.И., и координатору проекта «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ» Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Кувычко А.А.».

«Усилия государства по решению геополитических задач на Дальнем Востоке, меры государственной поддержки молодых семей не должны становиться «кормушкой», источником «сверхдоходов» для строительной отрасли, девелоперов, риэлторов, перекупщиков и банков. Необходимо ужесточить контроль над деятельностью банковского сектора в части ипотечного кредитования с государственной поддержкой, задействовать весь аппарат государственной машины за соблюдением баланса интересов бизнеса, населения и государства», — резюмировала Нюргуяна Захарова.

Участниками круглого стола приняты рекомендации Правительству Республики Саха (Якутия), Окружной Администрации «Город Якутск», органам республиканской и муниципальной власти. Кроме того, Федеральной антимонопольной службе (УФАС по Республике Саха (Якутия)) рекомендовано организовать проверку установления стоимости жилья на рынке города Якутска на предмет ценового сговора.