Нюргун Скрябин получил звание мастера спорта Белоруси

Поздравляем нашего легионера белорусской сборной с получением корочки и звания «Мастер спорта Беларуси международного класса по вольной борьбе»✊️👍😀👏👏👏 Вручил президент Федерации спортивной борьбы Беларуси, олимпийский чемпион Каданар Меджитов👍👍👍