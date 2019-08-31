31.08.2019
16:27
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Спорт

Нюргун Скрябин получил звание мастера спорта Белоруси

Мастер спорта России международного класса Нюргун Скрябин получил звание «Мастер спорта Беларуси международного класса по вольной борьбе». Об этом сообщил Николай Бястинов в соцсетях.

Корочку вручил президент Федерации спортивной борьбы Беларуси, олимпийский чемпион Каданар Меджитов.

Напомним, Нюргун с конца 2017 года выступает за команду Белоруси.

Источник: https://www.instagram.com/p/B10a_yvpn6u/
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