Нюргун Боотур и все-все-все: В Якутске открылась выставка Валерия Дьячковского
Музей музыки и фольклора народов Якутии приглашает жителей и гостей города Якутска посетить персональную выставку мастера резьбы по дереву Дьячковского Валерия Моисеевича – Сиэн Кынат «Дьулуруйар Ньургун Боотур олоҥхо умсулҕана – удьурҕайга», посвященную Декаде Олонхо.
Валерий Моисеевич является почетным работником транспорта Республики Саха (Якутия), почетным жителем Горного улуса.
Начиная с 2017-го года, с выходом на заслуженный отдых, всерьез занялся своим любимым хобби – резьбой по дереву. Первая работа называлась «Байанай» и была вдохновлена образом духа-хозяина природы и покровителя охотников. Далее последовали фигуры животных, разросшиеся в большую серийную работу «Байанай», состоящую из 20-ти с лишним скульптур, искусно вырезанных мастером из капа, корней и сучьев березы.
Следующей большой работой мастера стала серия «Образы персонажей из олонхо П.А. Ойунского «Ньургун Боотур Стремительный». Данная серийная работа имеет уже 78 фигур и постоянно разрастается. В коллекции представлены такие персонажи как сказитель-олонхосут, богатыри, божества Верхнего мира, удаганки, чудища-абааһы Нижнего мира и многие другие.
Мастерство В.М. Дьячковского было оценено во многих конкурсах по декоративно-прикладному творчеству районных, республиканских, всероссийских и международных уровней.
На нашей выставке вы сможете увидеть данные большие серийные работы Валерия Моисеевича Дьячковского.
Выставка: с 30 ноября по 9 декабря 2020 г.
График работы: с 10.00 до 18.00
Возраст: 7+
Адрес: ул. Кирова, 31 (3 этаж)
Конт.тел: 35-38-84
Сайт: https://Folkmuseum.ykt.ru
Instagram: @museum_folk_music_yakutia
+7 (999) 174-67-82