Нюрбинскому горно-обогатительному комбинату – 20 лет

Нюрбинский горно-обогатительный комбинат — один из самых молодых комбинатов АЛРОСА. В этом году предприятие отмечает 20-летний юбилей. Свой праздник коллектив встречает с чувством гордости за достигнутые успехи. О том, как алмазники живут и работают, читайте в интервью с оператором пульта управления обогатительной фабрики №15 Александром Федоровым.

— Александр, расскажите о себе и о своей профессии. Кем вы работаете?

— Я пришел в Нюрбинский ГОК в 1999 году. Устроился на фабрику №15 слесарем по ремонту оборудования. Сначала прошел обучение в учебно-курсовом комбинате. Наша фабрика — сезонная, здесь в летний период обрабатываются пески трубок «Нюрбинская» и «Ботуобинская», а зимой проводятся ремонтные работы. Так что, зимой я работаю слесарем по ремонту, а летом — оператором пульта управления. Это очень ответственно.

— В чем заключается ваша работа?

— На место оператора пульта управления берут уже зарекомендовавших себя сотрудников — ответственных, внимательных, людей, умеющих легко найти общий язык с коллегами. Мне моя работа очень нравится — это возможность находиться в центре событий, контролировать все. Здесь нужно всю смену, а длится она 12 часов, быть начеку. На фабрике одновременно работают девять человек. Это машинисты, аппаратчики, работники пункта погрузки. За их работой следит оператор пульта управления. Можно сказать, он — глаза и уши непрерывно движущегося производства. Именно к нему стекается информация со всех узлов переработки. На экраны выведена цепочка, которая копирует процесс в режиме реального времени. Видя неполадку, промедление или любое отклонение от нормы, оператор тут же передает информацию дальше по цепочке реагирования, отлаживает процесс. У нас все направлено на то, чтобы фабрика работала как метроном — четко и ровно.

— Нужны ли какие-то особые качества оператору пульта управления?

— Главное — быть ответственным, честным, добросовестно выполнять свои обязанности, не оставаться в стороне от всего, что происходит вокруг, не теряться. Ну, и желание должно быть, наверное.

— Что представляет из себя фабрика №15?

— Это первая в Нюрбинском ГОКе экспериментально-модульная обогатительная фабрика, начала работу даже раньше основания самого комбината — 12 августа 1999-го года. Руду, добытую из земных недр, сюда доставляют для измельчения и промывки. Чтобы получить один карат кристаллов, порой приходится переработать до сотни тонн породы.

— Что является самым сложным в Вашей работе?

— Самое сложное — работать вахтовым методом, несколько недель не жить дома, не быть в семье. 86% людей у нас работают вахтовым методом и не каждый выдерживает такой ритм работы, живя вдали от семьи и друзей. Но, когда нет возможности трудоустроиться, это единственный для нас вариант. Время показало, что я сделал правильный выбор. Во всяком случае, материальных препятствий для моей семьи сейчас нет. Моя работа — это прежде всего стабильность. Условия работы устраивают, да и социальные льготы, что гарантирует АЛРОСА, дают уверенность в завтрашнем дне.

— А какие социальные льготы предоставляются?

— Социальная политика построена таким образом, чтобы не только сохранить квалифицированные кадры, но и дать возможность людям, зарабатывая, еще и экономить. Условия коллективного договора гарантируют компенсацию расходов по оплате проезда от места жительства до места сбора и обратно, при рождении ребенка сотрудник получает материальную помощь, а при нахождении в отпуске по уходу за ребенком работники могут рассчитывать на получение ежемесячной выплаты. Компания обеспечивает различные соцгарантии в области охраны здоровья. Каждый работник застрахован от несчастных случаев на производстве. Также предоставляется санаторно-курортное лечение. Наши дети могут всегда получить путевки в оздоровительные лагеря. Работники, имеющие трех и более детей, получают 50% льготу по оплате услуг дошкольного образовательного учреждения.

— Как живут вахтовики в Накыне?

Для работников созданы все условия для проживания, обслуживания, питания и отдыха. Построены комфортабельные двухэтажные дома с комнатами на два человека. Помимо столовой мы можем самостоятельно питаться, для этого в каждом доме есть кухонные помещения, оснащенные электрическими плитами, холодильниками, микроволновыми печами и другими бытовыми предметами. Что касается питания в столовых, то ассортимент блюд очень разнообразен: от первых блюд до хлебобулочных изделий и выпечки. Для персонала оборудована прачечная, куда сдаем рабочую одежду и постельное белье, а по приезду на вахту снова получаем чистые вещи. В поселке есть все, что нужно для отдыха.

— В вашем коллективе много местных кадров?

— Главным принципом нашего предприятия является приоритетное трудоустройство местных жителей. Трудоустроившихся по программе «Местные кадры – в промышленность» много, работают они во всех подразделениях комбината. У нас широко развито наставничество. Обучение вновь прибывших ведется на месте по специальным образовательным программам.

Я отношусь к категории «местный кадр», родился и вырос в Нюрбинском улусе. Наше предприятие дает настоящий шанс молодым людям, не имеющим производственного опыта. Здесь научат практическим навыкам. Я ведь и сам пришел сюда без практического опыта. Хотя, казалось бы, имею профильное высшее образование.

— В компании работает программа адаптации «Аргыс», как думаете, для чего нужны такие проекты?

— Сейчас этот проект работает на Верхней Муне. В планах внедрение и в нашем комбинате. Проект помогает в быстром и эффективном внедрении нового работника из улусов Якутии в его новую должность и трудовые будни. Выход на новую работу всегда сопровождается некоторыми переменами в жизни, а иногда и стрессом. Не сразу привыкаешь к работе на режимных объектах, да еще и с графиком сменности. «Аргыс» нужен, чтобы сотрудник влился в новый коллектив как можно быстрее, важно поддержать в самый трудный для него период – в период адаптации. Я – человек коммуникабельный, поэтому испытание прошел безболезненно. Сейчас же, наблюдая за местными кадрами, могу с уверенностью сказать, что большинству бывает сложно адаптироваться к новым для себя условиям. Работать они могут, труд их не пугает, но трудности возникают в общении. Причина — языковой барьер.

— Что скажете о коллективе?

— У нас очень дружный коллектив. Старшее поколение помогает молодым, освоиться в профессии. Всегда можно обратиться к опытным коллегам за советом – не откажут. Мы работаем как единый, хорошо отлаженный механизм. Благодаря нашему руководителю Дмитрию Владимировичу Карманову даже сложные нестандартные ситуации решаются в рабочем порядке. Наш коллектив — настоящая команда, сплоченная команда профессионалов и оптимистов. Нас отличает не только умение работать, но и отдыхать — дни рождения, праздники и другие радостные события мы отмечаем дружно и весело. Мне очень повезло оказаться среди людей, к которым испытываю огромное уважение, не перестаю восхищаться их профессионализмом. Благодаря им я многому научился. Я горжусь тем, что работаю в крупной, успешной компании.

— НГОК отмечает 20-летний юбилей. Что бы Вы пожелали своему коллективу?

— Для каждого из нас комбинат — это не просто работа, это любимое дело, вторая семья. Мы вкладываем в работу все наши силы, болеем душой за общий результат. Желаю всему нашему коллективу успешной реализации всех производственных планов, а каждой семье наших работников — благополучия и счастья!

СПРАВКА:

НГОК ведет работы на Накынском рудном поле: карьерах «Нюрбинский» и «Ботуобинский», а также одноименных россыпных месторождениях. НГОК — это предприятие, которое является экономической опорой для всей Якутии. Комбинат в своей работе делает ставку на местные кадры, обеспечивает население рабочими местами.

Головной офис Нюрбинского ГОКа находится в городе Мирный, в то время как сами месторождения и разрабатывающие их предприятия располагаются в непосредственной близости от вахтового поселка Накын, расположенного на расстоянии около 200 км к северо-западу от города Нюрба и в 320 км к северо-востоку от города Мирный. Поселок Накын был основан в 2000 году для освоения месторождений Накынского кимберлитового поля.

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