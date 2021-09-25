25.09.2021
17:40
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Общество

Нюрбинским спасателям, участвовавшим в тушении лесных пожаров, вручены награды

Лесные пожары в этом году стали испытанием для всей республики.

Спасатели Службы спасения РС(Я), наравне с сотрудниками Авиалесоохраны, МЧС, пожарными, мобилизованными, добровольцами, были задействованы в тушении природных пожаров.  

На минувшей неделе глава муниципального образования «Нюрбинский улус» Алексей Иннокентьев  вручил памятные знаки Республики Саха (Якутия) «Участник тушения лесных пожаров» спасателям Нюрбинского поисково-спасательного отряда ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)», участвовавшим в тушении лесных пожаров.

Источник: Пресс-служба ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)»
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