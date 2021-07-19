19.07.2021
17:30
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Спорт

Нюрбинским героям раздали щедрые призовые

В Нюрбе чествовали героев якутской Олимпиады.

Победители и призеры получали от 30 до 100 тысяч рублей.

Особо отличившиеся спортсмены, например, прыгун Виталий Васильев и многоборец Николай Обоев получили достойные призовые, сообщает паблик «Спорт Якутии».

Источник: https://www.instagram.com/p/CRgAV_NMK12/
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