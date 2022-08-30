Нюрбинский улус будет газифицирован в рамках развития Среднетюнгского газоконденсатного месторождения.

Администрация муниципального района и АО «Сахатранснефтегаз» заключили соглашение о сотрудничестве в части газификации населенных пунктов. В присутствии главы Якутии Айсена Николаева документ подписали генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» Алексей Колодезников и глава МР «Нюрбинский район» Алексей Иннокентьев.

“На протяжении последних лет в нашей стране по поручению Президента Владимира Путина реализуется программа социальной газификации. Благодаря поступательной работе нам удается каждый год увеличивать количество домовладений, подключенных к газовой инфраструктуре. В этом году проведена огромная работа по данному направлению. Я уверен, что районные власти совместно с региональным оператором программы социальной газификации качественно и в срок справятся с поставленными задачами”, — сказал глава Якутии Айсен Николаев.

Согласно соглашению, стороны будут осуществлять сотрудничество исходя из принципов обеспечения эффективного и безопасного газоснабжения, поддержания устойчивого газоснабжения посредством расширения региональной системы газоснабжения.

Газификацию района предполагается вести в рамках проекта по развитию Среднетюнгского газоконденсатного месторождения. Данный проект ранее обсуждали в ходе рассмотрения предварительных итогов финансово-хозяйственной деятельности компании за 2021 год и планов на 2022 год.

Как отметил генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» Алексей Колодезников, при проектировании магистрального газопровода «Среднетюнгское ГКМ – Тамалакан» будет учтена возможность газификации города Нюрбы.