Нюрбинский театр вошел в лонг-лист Премии «Золотая Маска»

2 ноября были объявлены номинанты и лонг-лист Премии «Золотая Маска» сезона 2020-2021 гг. В лонг-лист Премии «Золотая Маска» включаются наиболее заметные спектакли сезона 2020–2021. В этом году экспертами отобраны 87 спектаклей драматического театра и театра кукол и 44 спектакля музыкального театра.

Спектакль «Вера, или Нигилисты» (12+) Нюрбинского театра вошёл в этот список. Это не номинация, но также очень серьёзная оценка профессионального сообщества. Премьера спектакля по мотивам произведения ирландского писателя, поэта, драматурга Оскара Уайльда в постановке Динислама Тууйас состоялась 5 июня. В спектакле существует два параллельных мира, в одном артисты играют самих себя, а в другом перевоплощаются в героев произведения Оскара Уайльда.

Сценография, костюмы Туйаары Львовой, перевод на якутский язык отличника культуры РС (Я) Марии Семеновой. В исполнительском составе задействовано 6 артистов театральной труппы: отличники культуры РС (Я) Лена Яковлева, Артур Евсеев, молодые артисты Сардана Михайлова, Ньургун Михайлов, Роман Семенов, Мария Мигалкина. Над спектаклем работали Константин Михайлов, Игорь Слепцов, Наталья Суздалова, отличники культуры РС(Я) Валентина Гаврильева, Розалия Васильева, Лена Эверстова.

Спектакли Нюрбинского театра не впервые привлекают к себе внимание экспертов Премии и Фестиваля «Золотая Маска». В 2017 году спектакль «Шинель» в постановке заслуженного деятеля искусств РС (Я) Юрия Макарова участвовал во внеконкурсном проекте «Маска Плюс» XXIII фестиваля «Золотая Маска». Еще одна работа молодого режиссера Динислама Тууйас по произведению Федерико Гарсиа Лорки «Кровавая свадьба» (2017) вошла в Лонг-лист премии «Золотая маска-2018» как один из заметных спектаклей сезона 2017-2018 гг.