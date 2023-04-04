04.04.2023
15:44
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Якутия
Нюрбинский район преображается 😍
За последнее время в Нюрбинском районе появляются новые социальные и культурные объекты. Жители района рады тому, как преображается их родной край👍
Также население с нетерпением ждет IX спортивных игр народов Якутии, которые пройдут в Нюрбе в 2027 году.
Глава района Алексей Иннокентьев благодарит Ил Дархана Айсена Николаева и руководство республики за внимание, которое уделяется Нюрбинскому району.
Источник: Газета "Ньурба"
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