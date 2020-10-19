Нюрбинский передвижной театр открыл юбилейный 55-й сезон
Нюрбинский государственный передвижной драматический театр открыл 55-й сезон в онлайн-формате. Для зрителей был показан спектакль «Палата №6» А.П.Чехова, а также состоялась онлайн экскурсия по театру.
Открытие сезона состоялось 17 октября. Сезон посвящен посвященный 80-летию II Нюрбинского колхозного государственного театра, 55-летию основания передвижного драматического театра.
В 18.00 на youtube-канале Нюрбинского театра всех зрителей, подключившихся к просмотру открытия сезона, перед зданием театра приветствовал художественный руководитель-директор, заслуженный деятель искусств Якутии Юрий Макаров. Далее виртуальный зритель вместе с Юрием Алексеевичем попал внутрь театра на маленькую экскурсию. По идее художника театра Туйаары Львовой в фойе создано оформление с нарисованными глазами, символизирующими, по словам Юрия Алексеевича, «глаза зрителей, наблюдающие по социальным сетям и ожидающие новых спектаклей театра».
В фойе белая стена, где написаны пожелания, слова благодарности участников 11-го Республиканского театрального фестиваля «Сата», состоявшегося в марте, перед введением ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. Далее Юрий Алексеевич показал соскучившиеся по зрителям зал и сцену.
«Виртуальные зрители в этот вечер посмотрели спектакль «Палата №6» А.П. Чехова в постановке Юрия Макарова, а после эфира написали свои поздравления, пожелания. Во время открытия было 467 просмотров, появились новые подписчики. Вот так необычно впервые в истории театра открылся новый театральный сезон. Трансляцию вел артист театра Ньургун Михайлов. Поздравляем коллег и зрителей с открытием 55-го сезона, благодарим всех, кто был с нами! Берегите себя и не болейте!», — говорят в театре.
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