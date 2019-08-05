Нюрбинский музей дружбы народов им. Уткина разместился в новом здании

Об этом сообщает в соцсети Владислав Левочкин, заместитель министра культуры и духовного развития Якутии.

Нюрбинский музей дружбы народов имени К.Д.Уткина недавно получил размещение в бывшем гранильном комплексе и готовится к выдающемуся событию — созданию новой экспозиции с применением передовых информационных технологий. Фонды составляют более 8 тысяч единиц и среди них редчайшие. Такие, как например, датированные ранним железным веком топор-кельт. Это конец второго — начало первого тысячелетия до(!) нашей эры. Подобных находок на территории Якутии было не больше 20. Кстати, эту обнаружил известный нюрбинский блогер Олесь Гераймович. На фото есть текст научной статьи об этом уникальном экспонате, в которой высказывается версия появления и обнаружения топора.

Музей был основан 16 июня 1974 года заслуженным работником культуры России, доктором философских наук, профессором Ксенофонтом Дмитриевичем Уткиным. Концепция учреждения раскрывает взаимовлияние материальных и духовных культур русского и якутского народов. В этом контексте показана роль русских крестьян сел Антоновка, Александровка, Аммосовка как зачинателей земледелия в улусе. Большое место уделено геологам Амакинской геолого-разведочной экспедиции и изыскательским работам на Накынском месторождении алмазов.

Наиболее ценными и редкими экспонатами можно назвать монгольский халат из захоронения 1-й половины XVIII века, ткацкий станок, подаренный семьей Теленковых (конец XIX века), личные вещи государственного деятеля Степана Васильевича Васильева, серебряные часы фирмы «Павел Буре» начало XIX века, не имеющее в Якутии аналогов боевое копье-батас рода Омолдон, дар Мухоплева Н.А. Коллекция включает работы известных якутских графиков, скульпторов, живописцев.