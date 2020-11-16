Нюрбинский ГОК успешно эксплуатирует MES-систему

АЛРОСА продолжает реализацию масштабного ИТ-проекта MES, в рамках которого на всех горно-обогатительных комбинатах внедряется автоматизированная система управления производственным процессом (MES). Проект решает комплекс задач, в числе которых – внедрение современной ИТ-платформы, оптимизация и автоматизация процессов управления производством, автоматизация отчетности, оснащение мощной ИТ-инфраструктурой и современным оборудованием диспетчерских центров ГОКов.

Внедрение MES-системы на Нюрбинском ГОКе стартовало после пилотного проекта на Айхальском ГОКе. На НГОКе общий подход к внедрению был пересмотрен с учетом опыта внедрения на АГОКе, требования и функции MES-системы были пересмотрены и уточнены. Для этого в рамках проекта повышения операционной эффективности специалистами Центра развития производственной системы совместно с НГОК были подготовлены требования к развитию инструментов диспетчеризации и аналитики производственных процессов карьеров и обогатительных фабрик.

Так, был расширен функционал информирования руководителей и специалистов об отклонениях. Оповещение об отклонении процессов от нормы происходит мгновенно при помощи SMS, что позволяет максимально оперативно исправлять ситуацию.

Были проанализированы «узкие места» и причины снижения производительности на горном переделе и на этапе обогащения, что позволяет принимать соответствующие меры для их устранения. Для обеспечения максимальной производительности горно-добычного и транспортного переделов был реализован проект «идеальная смена». При этом в производственный учёт, в административные и организационные процессы комбината были внесены значительные изменения. Система MES стала одним из инструментов этой реорганизации.

«В реализации системы, в её адаптации под производство компании задействованы многие специалисты и руководители. Все комбинаты, цеха, технологические процессы отличаются между собой. Только люди, непосредственно работающие на участках производства, могут указать на нюансы, особенности, и описать те трудности, которые внедряемый комплекс призван решать. В данном случае специалисты Нюрбинского комбината самым активным образом помогали настраивать новую систему. Эта работа продолжается и сейчас. Всегда есть, что улучшить, добавить новые возможности, настроить новый инструмент «под себя»» — отметил начальник центра диспетчеризации производственных процессов АЛРОСА Станислав Гущин.

Центральная диспетчерская также прошла модернизацию. Теперь диспетчеры получают наглядную информацию о производственном процессе в карьерах и на фабриках, а также сигналы о сбоях в работе.

В данный момент продолжается внедрение системы MES на Мирнинском ГОКе. Там идут работы по конфигурированию и пусконаладке системы. До конца года компания планирует организовать обучение пользователей, интегрировать систему со смежными ИТ-системами, провести тестирование и ввести MES на МГОК в опытную эксплуатацию.

Пилотная реализация MES-системы в АЛРОСА началась на Айхальском ГОКе в 2014 году. После периода опытной эксплуатации и оценки корректировок, необходимых для дальнейшего расширения проекта на остальные ГОКи компании, в 2019 году было начато тиражирование системы.