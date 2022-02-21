Нюрбинские кузнецы вернулись с победой

Выставка «Клинок на Неве» завершилась для нюрбинских кузнецов хорошими результатами, сообщает ЦПП Нюрбинского района в своем аккаунте в Инстаграм @bis_incubator_nyurba.

«Как видим на фотографии, мастера наши держат по несколько дипломов @afanasiev_arian @sakhaknife_nyurba @baidam_yys_yakut_knife @ujuor_uus

Надо отметить, что нюрбинские кузнецы впервые одержали победу в клинковых испытаниях разделочных и кухонных ножей, соперниками в которых были лучшие производители России!

Итак, с радостью сообщаем итоги:

1) Конкурсные испытания клинковых изделий «Лучший нож России»:

1.1. Номинация «Нож разделочный» (с фиксированным клинком длиной до 120мм) — Якутский нож «Саха-1», автор Саввинов Иван Иванович, Нюрбинский улус, 2 место.

1.2. Номинация «Нож разделочный» (длина клинка 120-150мм) — нож «Охотник», автор Васильев Александр Владимирович-Байдам Уус, Нюрбинский улус — 1 место;

1.2. Номинация «Нож разделочный» (длина клинка 120-150мм) — нож «Тайга», автор Васильев Александр Владимирович, Нюрбинский улус, 3 место.

1.3. Номинация «Национальный нож» — Нож «Булчут», автор Тимофеев Иван Прокопьевич, Нюрбинский улус, с.Хаты — 1 место;

1.4. Нож Саха «Охотник», автор Саввинов Иван Иванович, Нюрбинский улус — 2 место;

1.5. Нож якутский «Удьуор», автор Тимофеев Иван Прокопьевич — 3 место.

2) Конкурс кухонных ножей:

2.1. Номинация «Средний кухонный нож» — Нож «Саха», автор Саввинов Иван Иванович, Нюрбинский улус — 1 место.

2.2. Номинация «Национальный нож»: 1 место — Васильев Александр Владимирович-Байдам Уус; 2 место — Тимофеев Иван Прокопьевич; 3 место — Саввинов Иван Иванович.

3) Конкурс художественных изделий:

3.1. Номинация «Средний клинок» — Якутская пальма «Батыйа» — автор Афанасьев Ариан Васильевич-Арыйаан Уус, Нюрбинский улус, Кангаласский наслег, 3 место;

3.2. Номинация «Композиция» — Композиция «Эра мамонтов», автор Васильев Александр Владимирович-Байдам Уус, 2 место; Композиция «Сата Уус», автор Афанасьев Ариан Васильевич-Арыйаан Уус, 3 место.

Ещё раз поздравляем наших мастеров с успехом!».