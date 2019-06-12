Нюрбинские единороссы в День России провели праздничные торжества

Нюрбинское местное отделение партии «Единая Россия» поздравляет якутян с Днём России.

В городе Нюрба с утра царит праздничное настроение. В этот день активисты «Единой России» в Нюрбе раздали жителям флажки и шары на торжественном мероприятии.

Нюрба – один из самых многонациональных городов Якутии. Здесь проживают представители нескольких десятков национальностей.

Первое поселение возникло в середине XVIII веке. В 1958 году Нюрба приобрела статус посёлка городского типа. С 26 сентября 1997 года является городом республиканского значения.

В советские времена село играло значимую роль центра освоения алмазных месторождений Якутии. Здесь базировалась знаменитая Амакинская геологоразведочная экспедиция, также был известен крупнейший на Дальнем Востоке и Сибири Нюрбинский вертолётный авиаотряд, активно работал речной порт на Вилюе.

В Год консолидации жители Нюрбинского района настроены увеличить экономический потенциал республики, реализовывать крупные национальные проекты, направленные на повышение качества жизни всех жителей Якутии.