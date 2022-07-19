19.07.2022
14:14
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Политика

Нюрбинская ТИК принимает документы Алексея Иннокентьева на выборах главы Нюрбинского улуса

Нюрбинская ТИК принимает документы от Иннокентьева Алексея Михайловича, выдвинутого Нюрбинским местным отделением ЯРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на выборах главы МР «Нюрбинский район».

Фото: Центризбирком Якутии
Источник: Центризбирком Якутии - https://t.me/cik_yakutia

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