Нюрбинская нефтебаза организовала визит молодежи к ветеранам

В предверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг., председатель цеховой профсоюзной организации Нюрбинской нефтебазы АО «Саханефтегазсбыт» Галина ИВАНОВА вместе с учениками Антоновской школы посетили ветерана тыла Великой Отечественной войны Любовь Ивановну ЖУРИНУ и ветерана тыла и труда Великой Отечественной войны Марию Пантелеевну ГУБЕНКО.

Ветераны тепло встретили гостей и были тронуты вниманием молодежи. Они поделились воспоминаниями о тяжелых военных временах, дали теплые напутственные слова и мудрые жизненные советы молодым людям. Гости поблагодарили ветеранов за их трудовые подвиги и пожелали крепкого здоровья, долголетия.

Отметим, что сотрудники Нюрбинской нефтебазы постоянии в течении многих лет оказывают знаки внимания ветеранам и помогают с решением бытовых вопросов.