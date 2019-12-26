Нюрбинская ЕР исключила из своих рядов оступившегося депутата-руководителя

25 декабря 2019 г. прошло заседание местного политического совета Нюрбинского местного отделения ЯРО партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», где было принято решение о приостановлении членства в Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ДОБРЕЦОВА Георгия Георгиевича в связи с возбуждением уголовного дела, в соответствии с п. 4.4.4 Устава партии, сообщает пресс-служба ЯРО ВПП «Единая Россия».

Георгий Добрецов является директором Кировской основной общеобразовательной школы им. Д.И. Николаева.

Вчера прокуратура республики распространила пресс-релиз, из которого следует, что возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон).

Уголовное дело возбуждено в отношении депутата наслежного Совета одного из наслегов Нюрбинского района, работающего в должности директора образовательного учреждения района.

При возбуждении уголовного дела установлено, что 07.12.2019 в ночное время депутат, находясь в состоянии алкогольного опьянения возле здания кафе-бара, расположенного в г. Нюрба Нюрбинского района, увидев, что гражданин оставил свой автомобиль марки «Toyota Vitz» с заведенным двигателем и не закрытыми дверями, желая покататься на нем по городу Нюрба, не имея законных оснований для управления автомобилем, сел в него и поехал по ул. Пионерская до переулка Мегежекского г. Нюрба, где въехал в забор жилого дома, затем, оставив автомобиль, скрылся с места происшествия.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия, ход его расследования находится на контроле прокуратуры Нюрбинского района.