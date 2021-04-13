13.04.2021
14:45
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Без рубрики
Нюрбинская ЦРБ: Вспышки коронавируса у нас нет
В социальных сетях и мессенджерах распространяется недостоверная информация о вспышке коронавирусной инфекции в терапевтическом отделении Нюрбинской ЦРБ из-за прибывшего из другого региона пациента и случая смерти от Covid-19.
Информация не соответствует действительности. Терапевтическое отделение Нюрбинской ЦРБ работает в штатном режиме.
Случай смерти пациента терапевтического отделения не связан с заражением коронавирусной инфекцией. Смерть наступила в результате острого коронарного синдрома.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия)
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