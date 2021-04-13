Нюрбинская ЦРБ: Вспышки коронавируса у нас нет

В социальных сетях и мессенджерах распространяется недостоверная информация о вспышке коронавирусной инфекции в терапевтическом отделении Нюрбинской ЦРБ из-за прибывшего из другого региона пациента и случая смерти от Covid-19.

Информация не соответствует действительности. Терапевтическое отделение Нюрбинской ЦРБ работает в штатном режиме.

Случай смерти пациента терапевтического отделения не связан с заражением коронавирусной инфекцией. Смерть наступила в результате острого коронарного синдрома.