Нюрбинская ЦРБ получила новое оборудование «Биокинект»

Полученный по нацпроекту «Здравоохранение» комплекс «Биокинект» поможет диагностировать патологию баланса, дать объективную оценку эффективности проводимого лечения, а также восстановить функции равновесия. Так же он предназначен для тренировки ходьбы с целью восстановления ритмичности и временной структуры цикла шага, движений в суставах нижних конечностей, правильному автоматизму работы мышц, опороспособности нижних конечностей.

«Универсальный тренажер, ориентированный на восстановление движений в нижних конечностях, состоит из беговой дорожки и подвесной системы. Он может диагностировать патологию баланса, дать объективную оценку эффективности проводимого лечения, а также восстановить функции равновесия. Я думаю, что это эффективное оборудование, которое поможет нашим пациентам.» — рассказал врач-физиотерапевт Владимир Трофимович.

Напоминаем, что национальный проект «Здравоохранения» направлен на снижение смертности населения, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение охвата всех граждан профилактическими осмотрами, так же он призван обеспечить качество и доступность медицинской помощи на первом уровне системы здравоохранения.