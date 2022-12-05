05.12.2022
09:17
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Происшествия

Нюрбинец подозревается в хищении природного золота в крупном размере

Уроженец Нюрбинского района подозревается в незаконном обороте драгоценными металлами в крупном размере.

Сотрудниками УФСБ России по Республике Саха (Якутия) в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий получена информация о причастности работника одного из золотодобывающих предприятий Усть-Янского района к хищению золота. Им оказался уроженец Нюрбинского района, 1982 года рождения. Мужчина планировал сбыть природное сырье общим весом более 2 кг в другом регионе. В этих целях он незаконно перевез и хранил рассыпное золото в нежилом помещении, расположенном в п. Депутатском Усть-Янского района.

По котировке Центрального банка РФ стоимость изъятого драгметалла составила свыше 7 млн рублей.

По данному факту отделением МВД России по Усть-Янскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 УК России. Изъятое золото будет обращено в доход государства.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба УФСБ России по Республике Саха (Якутия)

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