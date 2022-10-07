Нюрбинец осужден за изнасилование несовершеннолетней родственницы

Житель Нюрбинского района осужден к длительному сроку лишения свободы за изнасилование с угрозой убийства несовершеннолетней племянницы супруги.



Собранные следователем Нюрбинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Республике Саха (Якутия) доказательства явились достаточными для вынесения приговора 31-летнему жителю города Нюрбы, признанному виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст.131 УК РФ (изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия к несовершеннолетней потерпевшей, соединенное с угрозой убийства).

Следствием и судом установлено, что в июне 2022 года ранее судимый мужчина в состоянии алкогольного опьянения, заведомо зная, что 17-летняя племянница его супруги не достигла восемнадцатилетнего возраста, высказывая словесно угрозы убийством, совершил её изнасилование.

Мужчина был задержан, он в полном объеме признал вину в совершенном преступлении. По ходатайству следователя его поместили под стражу.

Следствием проведен комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы по делу.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.