Нюрбинцу дали три года колонии за повторное «пьяное» вождение автомобиля

Прокуратура Нюрбинского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ).

В суде установлено, что подсудимый, имея судимость за управление транспортным средством в состоянии опьянения, не сделав для себя должных выводов, в сентябре 2021 года вновь сел за руль автомобиля в нетрезвом состоянии, ставя под угрозу жизнь и здоровье участников дорожного движения. Его противоправные действия пресечены сотрудниками полиции.

По результатам рассмотрения уголовного дела, суд с учетом мнения государственного обвинителя, приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Он также лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.