Нюрба: выдвинут кандидат от СРПЗП, одобрены подписи в поддержку Иванова

Вчера,13 июля в ТИК подал документы о выдвижении на пост главы Нюрбинского улуса Алексей ТИХОНОВ, выдвинутый партией «Справедливая Россия – патриоты за правду».

55-летний Тихонов фермер, руководит фермерским хозяйством «Арыылаах».

Сегодня, 14 июля мэр Нюрбы, 41-летний Александр ИВАНОВ сообщил в соцсети, что прошел самый важный этап для самовыдвиженца. Подал подписи в ТИК, и все 98 подписей прошли проверку.

Стоит отметить, что это достаточно редкий случай. Стало быть, подписи были собраны качественно.

Как сообщил Александр Иванов, за один день им удалось собрать около тысячи подписей в пользу его выдвижения. Решение ТИК о регистрации кандидата ожидается 17 июля, сообщил ньюсмейкер.

Отметим, что для кандидатов, выдвигаемых политическими партиями, проверка документов и последующая регистрация бывают более лояльными. На выборах главы Нюрбинского улуса это, как уже сказано выше, Алексей Тихонов от «Справедливой России – патриотов за правду» и действующий глава Нюрбинского улуса, 53-летний Алексей ИННОКЕНТЬЕВ, который ранее выиграл праймериз «Единой России».

Остальные претенденты пока не предприняли конкретных действий.