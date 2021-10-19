Нью-Йорк: Якутяне организовали пикет в защиту Шамана Габышева у штаб-квартиры ООН

Валерий Иванов в своем инстаграме пишет, что вместе со старшим сыном и другом организовали пикет в защиту Александра Габышева. Якутская троица направилась из Бруклина в Манхэттэн, где и находится штаб-квартира ООН. Якутяне соединили заранее подготовленные плакаты в один большой баннер, гласящий «FREE GABYSHEV» — СВОБОДУ ГАБЫШЕВУ.

Валерий Иванов признался, что, приближаясь к 39-этажному небоскребу, якутяне начали немного нервничать, но затем успокоились.

«Мы не перестанем бороться за свободу нашего честного, смелого земляка! Уруй! Айхал!» -заключил Валерий.