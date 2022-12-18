NYT: США помешали Украине совершить покушение на начальника Генштаба ВС РФ

США попытались помешать Украине совершить убийство начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Анонимные источники рассказали изданию, что покушение планировалось, когда генерал приезжал в зону проведения специальной военной операции. По их утверждению, США стало известно об этой поездке, однако Вашингтон не стал делиться этой информацией с Киевом из опасения, что в случае покушения может начаться война между США и Россией.

Украинской стороне все равно стало известно о поездке Герасимова на передовую, и Киев решил действовать самостоятельно. Тогда Вашингтон после внутренних дискуссий пошел «на экстраординарный шаг», попросив Украину отменить атаку, выяснила газета.

Позднее советник офиса президента Украины Алексей Арестович подтвердил попытку покушения на Герасимова. «Было такое. Герасимов был в Изюме, и тогда Вооруженные силы Украины (ВСУ) накрыли штаб [в котором находился российский военачальник]», — сказал он. Однако, по его словам, Герасимов в тот момент уже находился на другой позиции.

Источник: lenta.ru