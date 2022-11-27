NYT: большинство стран НАТО исчерпали возможности для поставок вооружений на Украину

Две трети стран НАТО исчерпали свой потенциал в вопросе поставок вооружений на Украину, сообщила в субботу газета The New York Times со ссылкой на представителей Североатлантического альянса.

По их словам, запасы 20 из 30 стран НАТО «почти на нуле», однако остальные 10 членов альянса сохранили возможность продолжать поставки вооружений. Среди последних в том числе Франция, Германия, Италия и Нидерланды.

Как отмечает издание, особенно тяжелое положение с запасами вооружений у Польши и прибалтийских стран. По его сведениям, в целом страны НАТО передали Украине оружие на $40 млрд, что сопоставимо с годовым военным бюджетом Франции.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву.

Источник: https://tass.ru