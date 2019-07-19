Нынешнее лето в Якутии щедро на дары природы

Вот и настала благодатная пора — середина долгожданного якутского лета. Какое счастье выбраться в лес, дать отдых душе и, совмещая приятное с полезным, собрать свежих ягод и трав. Ведь они не только обладают чудесным вкусом, но и богаты всевозможными витаминами, которые так необходимы для человеческого организма.

В лесах, полях и горах растет и цветет бесчисленное разнообразие даров нашей суровой природы, но сегодня, мы расскажем про самые используемые из них. В эти дни по всей Якутии собирают землянику, красную смородину, и лекарственные травы этого сезона.

Земляника (Дьэдьэн) —Без лишней скромности землянику можно назвать -Божественной ягодой. Существует легенда, что Боги на Небесах питаются душистой амброзией и вкус ее – это нежный, сладкий вкус плодов лесной земляники.

Земляника является одним из самых древних и популярных лечебных средств у многих народов мира, в том числе и у якутов. В Якутии настой и отвар листьев пили при гипертонии, отвар цветущей травы — как мочегонное и при желтухе; свежие ягоды употребляют при гастрите и расстройствах желудка; настой из листьев и ягод пьют при маточном и носовом кровотечениях. Отвар и настой листьев употребляют также при сыпи, прыщах, лишаях, рахите, золотухе, болезнях печени и селезенки.

Конечно, вкуснее всего попробовать спелую ароматную землянику без всяких добавок, или со сливками. Но кроме потрясающего варенья из лесной земляники можно приготовить и модные блюда. Взбить в блендере с молоком, йогуртом или кефиром и получить, смузи, смузи-боул со злаками, сделать чизкейк, вареники с земляничным соусом, украсить выпечку или даже сделать овощной салат и добавить туда землянику.

Красная смородина (Хаптаҕас) — ягоды красной смородины известны своей пользой для человеческого организма и большим количеством витаминов. Плоды красной смородины издревле используют для снижения температуры тела, при болезнях почек, кровотечении, анемии, для укрепления иммунитета, для повышения общего тонуса организма.

В народной медицине сушеные ягоды на три часа кладут в кипяченую воду. Этим отваром лечится отложение камней в почках. Также из ягод варят морс и сбивают поднявшуюся температуру. Морс помогает и при лечении болезней желудочно-кишечного тракта и экземы.

Блюда и напитки из красной смородины: морс, кисель, варенье -все очень полезны. Укрепляют иммунитет и предохраняет от заразных болезней и вирусов.

Полынь белолистная (Кыа Уга, Уөрэ ото) – Научное название полыни белолистной «Artemisa vulgaris L” связано с именем древнегреческой богини Артемиды. Она была не только смелой и прекрасной охотницей, но и покровительницей рожениц. Согласно легенде Артемида первая открыла целебные свойства полыни, применив ее в качестве родовспомогательного средства.

Двухлетнюю полынь в народной медицине используют для лечения методом согревания и прижигания. Отвар полыни применяют как мочегонное, желчегонное, желудочное, антисептическое и успокаивающее средство.

С древних времен люди считали полынь важным лекарственным растением, наделяли ее волшебными силами и называли «матерью трав». Многие народы считают полынь оберегом от нечистой силы и окуривают ею жилые и хозяйственные помещения.

Полынь также широко используют в пищу. Добавляют ее в суорат и в напиток из кислого молока, разбавленного водой.

Подорожник (Бохсурҕан. Биэс тымырдаах от) — Подорожник широко распространен по всей Якутии. В полях, лесах, у дорог и даже во дворе.

В народной медицине подорожник используют для лечения желудочно-кишечного тракта. Столовую ложку измельченного подорожника примерно (15-20 гр.) кипятят в 1 литре воды. Пьют по одной ложке перед едой. Полоскают настоем горло при ангине. Также он обладает отхаркивающим, успокаивающим действием и вызывает понижение давления. Применяют для остановки кровотечения из ран.

От гастрита листья подорожника собирают, тщательно промывают, растирают, выделившеюся жидкость разбавляют прохладной водой и дают по средней ложечке перед едой больному.

Свежие, только сорванные листья подорожника многие с самого раннего детства используют для заживления ранок и ссадин.

Пижма обыкновенная (Тимэх от) —Лечебные свойства пижмы известны еще со времен фараонов и древнерусских купцов. Пижма применялась не только как лекарственное средство, в Древнем Египте ее использовали при мумифицировании, а древнерусские купцы с помощью тертой пижмы перевозили свежее мясо на большие расстояния. Мясо натирали и обсыпали тертой пижмой, заворачивали в материю и везли в другие города, по приезду мясо мыли и выставляли на продажу. Мясо при этом нисколько не теряло своих свойств и не портилось.

Желтые, похожие на пуговки цветки пижмы бывают обоих полов: женского и мужского. Цветками женского пола лечат мужчин, а мужского — женщин. Отваром из семи цветков лечат болезни печени. Кашицу из пижмы используют при болях в суставах. Пижма в Якутии пышно цветет в местах, где мало ступает нога человека. Летом, когда пижма созревает, аккуратно собирают соцветия и сушат в тени.

Если ягоды принято собирать всей семьей, то лекарственные травы собирает по традиции старшее поколение и в небольшом количестве. Главное, собирать их понемногу, с любовью и благодарностью чтобы не навредить естественной флоре , которая дарует жителям Якутии столько пользы и витаминов. Нужно также использовать их со знанием и осторожностью. Ведь чем сильнее действие трав и цветов- тем умереннее нужно их использовать.

Интересный факт: в 1533 году король Франции Франциск женил своего сына Генриха на Екатерине Медичи из Тосканы. Екатерина привезла в Париж не только свои изящные наряды и манеры, но и итальянских поваров. Именно они научили французских кулинаров ценить, любить и уважать не дорогие заморские продукты, которые доезжали уже не в лучшем виде, а свои местные, которые сохраняют всю свою пользу и свежесть. С этих открытий начался кулинарный триумф Французских поваров. И ведь истинно, то, что растет в нескольких километрах или в своем дворе самое вкусное, полезное и нуждается в минимальной термической обработке.

Впереди у жителей Якутии сбор поистине волшебных ягод и трав, дарующих кладезь витаминов и потрясающий вкус: малина, голубика, брусника, и другие. Благодатное лето продолжается…