17.04.2023
14:16
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Происшествия

Няня-изверг: Мне нравится с детьми играть, проводить весь день с ними…

На НТВ рассказали об ужасной няне из Якутска

На НТВ вышел сюжет о няне из Якутска. Напомним, что Лилию Скуматчук, работавшую няней в Якутске, разоблачили родители детей. Прежде чем они поставили камеры, женщина успела проработать в их семье восемь дней.

Жестокая методика воспитания знакома и другим семьям. Лилия оказывала услуги няни в десятках семей в Якутске.

«Произвела впечатление хорошего человека. Есть большой опыт работы. 15 лет работала няней», — поясняет одна из потерпевших от действий няни Лилии Скуматчук. Ее сын говорит: «Она меня била и ругала».

«Мне нравится с детьми играть, проводить весь день с ними», — говорит Лилия.

«Если бы у твоего ребенка была такая же няня?», — спрашивает Лилию журналист.

«Ну я бы даже заявление не стала писать, просто компенсация и все. В интернете я видела и похуже», — поясняет «звезда тик-тока» и пританцовывает.

Она буквально живет в соцсетях, снимает контент не для интеллектуалов.

Как получилось, что человека без образования, семьи и опыта воспитания собственных детей брали на работу? — задает вопрос журналист. Оказывается, чтобы стать няней не нужно обладать никакими профнавыками, достаточно получить санкнижку.

В сюжете уполномоченный предлагает изучить человека хотя бы в интернете, соцсетях и советует видеокамеры. В целом, спрос на услуги нянь большой, поэтому Лилия, если останется на свободе, без работы не останется.

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Источник: Телеграм

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