НВК «Саха» покажет уникальные документальные фильмы

На канале НВК «Саха» стартовал показ цикла документальных фильмов, посвященных 100-летию Якутской АССР. Цикл открылся с фильма о первом президенте Якутии Михаиле Николаеве. Впереди еще несколько лент об учреждениях культуры, событиях и выдающихся людях.

В день рождения Михаила Николаева ГНК «Сахафильм» запустил первый фильм «Я благодарен своему народу». Также подготовлены: фильм к 100 –летию Национального архива РС (Я) «Хранители времени», «Кузнецы земли Олонхо», фильм к 90-летию совхоза «Амгинский» «Хлеб моего детства», фильм к 120-летию С.А. Зверева-Кыыл Уола «Священный танец», а также фильмы «Республика» (1 часть), «Документ № 1» и «Самый холодный балет в мире».

Проект организован Министерством культуры и духовного развития Якутии совместно с национальной компанией «Сахафильм», Национальным центром аудиовизуального наследия народов Якутии им. И.С. Жараева. Проект реализуется при федеральном софинансировании в рамках исполнения протокола заседания организационного комитета по подготовке и проведению празднования 100-летия Якутской АССР от 22 марта 2019 г.