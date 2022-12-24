Компания НВК «Саха» перевела на якутский язык 471 мультфильм, об этом сообщил руководитель Мининноваций региона Анатолий Семенов.

— А самое главное — начали заказывать детский телеконтент у местных производителей, резидентов креативного кластера «Квартал труда», — рассказал он.

Также Анатолий Семенов назвал одним из главных событий года создание Штаба цифровой трансформации. — Это большой проектный офис, в который входят Минтранс, Минздрав, Минобр и другие ведомства. На счету штаба есть 87 проектов в области здравоохранения, транспорта, ЖКХ. Благодаря совместной работе мы вошли в топ-10 рейтинга цифровой трансформации РФ среди субъектов страны. Это большое достижение, — подчеркнул Семенов, сообщает тгк объясняемреспублика_саха