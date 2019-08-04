Нужны ли цирки и зоопарки? Мнение Айсена Николаева

После приезда итальянского цирка в столицу республики якутяне начали подписывать петиции по их запрету. Свое мнение выразил глава республики Айсен Николаев в эфире программы «Прямой разговор», сообщает ЯСИА.

Часть якутян выступили против зарубежного цирка, который привез в Якутск слонов и тигров, и стали подписывать петицию по запрету таких выступлений из-за «жестокого обращения к животным».

По мнению Айсена Николаева, у этого вопроса двоякий подход: «Есть люди, которым это нравится, а есть те, кто считает, что такие цирки надо запретить. У нас бывает так, что зоозащитники, исходя из своих благих намерений, начинают заниматься действиями, которые не попадают под настоящее законодательство».

Он отметил, что фотографии, на которых видно, что слонов перевозили в маленьких для них ящиках, фейковые. «Мне докладывало руководство цирка, что все перевозки были осуществлены в соответствии со стандартами, не было никаких маленьких ящиков. Те фотографии, которые были опубликованы, никакого отношения к гастролям в Якутске не имеют», — сообщил Ил Дархан.

Также глава региона отметил, что республика может прийти к общемировой тенденции понимания того, что животные в цирке не нужны. В то же время он подчеркнул, что цирки, как и зоопарки, нужны детям, которым необходимо знакомиться с животным миром, так как больше нигде возможности для этого нет. Поэтому, убежден Айсен Николаев, в этом вопросе нужно найти компромисс между «за» и «против».