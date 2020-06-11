11.06.2020
16:45
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Якутия

Нужно пособие? Позвоните!

В Якутии подать заявление на ежемесячное пособие на детей в возрасте от 3 до 7 лет можно до конца года

Более 323 млн. рублей уже перечислено и зачислено на лицевые счета получателей на 6457 детей. По состоянию на 10 июня  поступило 33 780 заявлений от семей на получение выплат на детей от 3 до 7 лет.

В 2020 году выплата предоставляется с перерасчетом за все месяцы текущего года до подачи заявления. При этом есть право подавать заявление до 31 декабря 2020 года.

Срок принятия решения о назначении выплаты для семей с детьми от 3 до 7 лет либо об отказе для каждой семьи индивидуален, в зависимости от состава семьи, сроков поступления информации по межведомственным запросам и составляет до 20 рабочих дней со дня приема заявления.

Для организации выплат на детей от 3 до 7 лет на сегодня у органов социальной защиты населения есть технологическая и правовая возможность получения всех необходимых для назначения выплат сведений в рамках межведомственного взаимодействия. Принятые меры позволяют назначать пособие просто по заявлению. Собирать справки гражданам не требуется. Заявление на получение ежемесячной выплаты можно подать на портале Госуслуг по ссылке: gosuslugi.ru/397203/1.

Напомним, размер выплаты составит 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, установленной по зонам республики и составит в I  зоне – 10 274 руб., II зоне – 8 651 руб. Если в такой семье несколько детей в возрасте от 3 до 7 лет, то пособие будет назначено на каждого ребенка. Начисление выплат будет осуществляться с 1 января 2020 года, то есть семья, которая подаст заявление с 1 июня 2020 года, получит средства перерасчетом за первые 6 месяцев 2020 года, далее выплата будет осуществляться ежемесячно.

По вопросам начисления ежемесячного пособия можно обратиться на телефоны Управлений социальной защиты населения и труда по месту жительства.  


ГКУ РС (Я)  «Управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я) г.Якутска»42-18-70

ГКУ РС (Я)  «Абыйское  управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)»8 (41159) 21955

ГКУ РС (Я)  «Алданское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)»89244624406

ГКУ РС (Я)  «Аллаиховское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)»
8 (41158) 21497

ГКУ РС (Я)  «Амгинское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)»8 (41142) 41740

ГКУ РС (Я)  «Анабарское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)»8 (41168) 21288

ГКУ РС (Я)  «Булунское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)»8(41167) 52065

ГКУ РС (Я)  «Верхневилюйское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)»8 (41133) 41252

ГКУ РС (Я)  «Верхнеколымское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)»8(41155) 41279 

ГКУ РС (Я)  «Верхоянское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)»8(41165) 2-15-76

ГКУ РС (Я)  «Вилюйское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)»8 (41132) 41-2-82

ГКУ РС (Я)  «Горное управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)»8 (41131) 41640

ГКУ РС (Я)  «Жиганское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)»8 (41164) 21308

ГКУ РС (Я)  «Кобяйское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)»8 (41163) 22108

ГКУ РС (Я)  «Ленское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)»89247680920

ГКУ РС (Я)  «Мегино-Кангаласское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)»8 (41143) 41163

ГКУ РС (Я)  «Мирнинское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)»8 (914) 8200561

ГКУ РС (Я)  «Момское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)»8(41150) 2-13-22 8(41150) 2-13-14

ГКУ РС (Я)  «Намское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)»8 (41162) 42947

ГКУ РС (Я)  «Нерюнгринское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)»89243637936

ГКУ РС (Я)  «Нижнеколымское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)»8(41157) 23-363 8(41157) 23-282

ГКУ РС (Я)  «Нюрбинское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)»8 (41134) 24087

ГКУ РС (Я)  «Оймяконское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)»8 (41154) 20976

ГКУ РС (Я)  «Олекминское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)»8 (41138) 42330

ГКУ РС (Я)  «Оленекское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)»8(41169) 2-16-82

ГКУ РС (Я)  «Среднеколымское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)»8(41156) 4-20-75

ГКУ РС (Я)  «Сунтарское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)»8 (41135) 22686

ГКУ РС (Я)  «Таттинское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)»8 (41152) 42165

ГКУ РС (Я)  «Томпонское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)»8 (41153) 42606, 41543

ГКУ РС (Я)  «Усть-Алданское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)»8 (41161) 42561

ГКУ РС (Я)  «Усть-Майское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)»8(41141) 4-28-59

ГКУ РС (Я)  «Усть-Янское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)»8 (41166) 27339

ГКУ РС (Я)  «Хангаласское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)»8 (41144) 43851

ГКУ РС (Я)  «Чурапчинское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)»8 (41151) 41195

ГКУ РС (Я)  «Эвено-Бытантайское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)»8 (41160) 21306

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба министерства труда и социального развития Якутии
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