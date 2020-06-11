Нужно пособие? Позвоните!

В Якутии подать заявление на ежемесячное пособие на детей в возрасте от 3 до 7 лет можно до конца года

Более 323 млн. рублей уже перечислено и зачислено на лицевые счета получателей на 6457 детей. По состоянию на 10 июня поступило 33 780 заявлений от семей на получение выплат на детей от 3 до 7 лет.

В 2020 году выплата предоставляется с перерасчетом за все месяцы текущего года до подачи заявления. При этом есть право подавать заявление до 31 декабря 2020 года.

Срок принятия решения о назначении выплаты для семей с детьми от 3 до 7 лет либо об отказе для каждой семьи индивидуален, в зависимости от состава семьи, сроков поступления информации по межведомственным запросам и составляет до 20 рабочих дней со дня приема заявления.

Для организации выплат на детей от 3 до 7 лет на сегодня у органов социальной защиты населения есть технологическая и правовая возможность получения всех необходимых для назначения выплат сведений в рамках межведомственного взаимодействия. Принятые меры позволяют назначать пособие просто по заявлению. Собирать справки гражданам не требуется. Заявление на получение ежемесячной выплаты можно подать на портале Госуслуг по ссылке: gosuslugi.ru/397203/1.

Напомним, размер выплаты составит 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, установленной по зонам республики и составит в I зоне – 10 274 руб., II зоне – 8 651 руб. Если в такой семье несколько детей в возрасте от 3 до 7 лет, то пособие будет назначено на каждого ребенка. Начисление выплат будет осуществляться с 1 января 2020 года, то есть семья, которая подаст заявление с 1 июня 2020 года, получит средства перерасчетом за первые 6 месяцев 2020 года, далее выплата будет осуществляться ежемесячно.

По вопросам начисления ежемесячного пособия можно обратиться на телефоны Управлений социальной защиты населения и труда по месту жительства.