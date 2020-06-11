Нужно пособие? Позвоните!

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В Якутии подать заявление на ежемесячное пособие на детей в возрасте от 3 до 7 лет можно до конца года
Более 323 млн. рублей уже перечислено и зачислено на лицевые счета получателей на 6457 детей. По состоянию на 10 июня поступило 33 780 заявлений от семей на получение выплат на детей от 3 до 7 лет.
В 2020 году выплата предоставляется с перерасчетом за все месяцы текущего года до подачи заявления. При этом есть право подавать заявление до 31 декабря 2020 года.
Срок принятия решения о назначении выплаты для семей с детьми от 3 до 7 лет либо об отказе для каждой семьи индивидуален, в зависимости от состава семьи, сроков поступления информации по межведомственным запросам и составляет до 20 рабочих дней со дня приема заявления.
Для организации выплат на детей от 3 до 7 лет на сегодня у органов социальной защиты населения есть технологическая и правовая возможность получения всех необходимых для назначения выплат сведений в рамках межведомственного взаимодействия. Принятые меры позволяют назначать пособие просто по заявлению. Собирать справки гражданам не требуется. Заявление на получение ежемесячной выплаты можно подать на портале Госуслуг по ссылке: gosuslugi.ru/397203/1.
Напомним, размер выплаты составит 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, установленной по зонам республики и составит в I зоне – 10 274 руб., II зоне – 8 651 руб. Если в такой семье несколько детей в возрасте от 3 до 7 лет, то пособие будет назначено на каждого ребенка. Начисление выплат будет осуществляться с 1 января 2020 года, то есть семья, которая подаст заявление с 1 июня 2020 года, получит средства перерасчетом за первые 6 месяцев 2020 года, далее выплата будет осуществляться ежемесячно.
По вопросам начисления ежемесячного пособия можно обратиться на телефоны Управлений социальной защиты населения и труда по месту жительства.
|ГКУ РС (Я) «Управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я) г.Якутска»
|42-18-70
|ГКУ РС (Я) «Абыйское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)»
|8 (41159) 21955
|ГКУ РС (Я) «Алданское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)»
|89244624406
|ГКУ РС (Я) «Аллаиховское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)»
|8 (41158) 21497
|ГКУ РС (Я) «Амгинское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)»
|8 (41142) 41740
|ГКУ РС (Я) «Анабарское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)»
|8 (41168) 21288
|ГКУ РС (Я) «Булунское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)»
|8(41167) 52065
|ГКУ РС (Я) «Верхневилюйское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)»
|8 (41133) 41252
|ГКУ РС (Я) «Верхнеколымское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)»
|8(41155) 41279
|ГКУ РС (Я) «Верхоянское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)»
|8(41165) 2-15-76
|ГКУ РС (Я) «Вилюйское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)»
|8 (41132) 41-2-82
|ГКУ РС (Я) «Горное управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)»
|8 (41131) 41640
|ГКУ РС (Я) «Жиганское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)»
|8 (41164) 21308
|ГКУ РС (Я) «Кобяйское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)»
|8 (41163) 22108
|ГКУ РС (Я) «Ленское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)»
|89247680920
|ГКУ РС (Я) «Мегино-Кангаласское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)»
|8 (41143) 41163
|ГКУ РС (Я) «Мирнинское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)»
|8 (914) 8200561
|ГКУ РС (Я) «Момское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)»
|8(41150) 2-13-22 8(41150) 2-13-14
|ГКУ РС (Я) «Намское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)»
|8 (41162) 42947
|ГКУ РС (Я) «Нерюнгринское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)»
|89243637936
|ГКУ РС (Я) «Нижнеколымское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)»
|8(41157) 23-363 8(41157) 23-282
|ГКУ РС (Я) «Нюрбинское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)»
|8 (41134) 24087
|ГКУ РС (Я) «Оймяконское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)»
|8 (41154) 20976
|ГКУ РС (Я) «Олекминское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)»
|8 (41138) 42330
|ГКУ РС (Я) «Оленекское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)»
|8(41169) 2-16-82
|ГКУ РС (Я) «Среднеколымское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)»
|8(41156) 4-20-75
|ГКУ РС (Я) «Сунтарское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)»
|8 (41135) 22686
|ГКУ РС (Я) «Таттинское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)»
|8 (41152) 42165
|ГКУ РС (Я) «Томпонское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)»
|8 (41153) 42606, 41543
|ГКУ РС (Я) «Усть-Алданское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)»
|8 (41161) 42561
|ГКУ РС (Я) «Усть-Майское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)»
|8(41141) 4-28-59
|ГКУ РС (Я) «Усть-Янское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)»
|8 (41166) 27339
|ГКУ РС (Я) «Хангаласское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)»
|8 (41144) 43851
|ГКУ РС (Я) «Чурапчинское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)»
|8 (41151) 41195
|ГКУ РС (Я) «Эвено-Бытантайское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)»
|8 (41160) 21306
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