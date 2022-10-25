Нужно ли проводить капремонт деревянных многоквартирных домов?

В Якутии предлагается проводить техническое обследование деревянных многоквартирных домов

Соответствующие поправки в республиканский закон о проведении капитального ремонта многоквартирных домов рассмотрены и приняты в первом чтении на XXXIX (очередном) пленарном заседании Госсобрания Ил Түмэн.

Законопроект предлагает включить в перечень услуг и работ по капитальному ремонту проведение обследования технического состояния многоквартирного дома в целях обеспечения технического состояния домов, недопущения их физического износа и своевременного признания аварийными, а также для повышения финансовой устойчивости региональной системы капитального ремонта.

«В настоящее время в региональной программе капитального ремонта участвуют 988 деревянных многоквартирных домов или 28 % от общего количества включенных в программу домов. У 680 деревянных домов рекомендуемый срок эксплуатации превысил 30 лет, что влечет угрозу жизни и безопасности граждан, проживающих в таких домах. В этой связи мы предлагаем для своевременного принятия решения по данным домам проводить их техническое обследование», — отметил министр ЖКХ и энергетики РС (Я) Вячеслав Емельянов.

Также поправки в закон республики о капремонте включают положения в части уточнения услуг и видов работ по капитальному ремонту общего имущества дома.